Друг загиблого Героя і мати строковика розповіли трагічні історії Майдану

Побратим віддавшого на Евромайдані життя Віктора Чмиленко і мати солдата ВСУ, який теж загинув в період з 18 по 21 лютого, розповіли трагічні історії тих часів.

Спогадами про ті дні вони поділилися в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Першим виступив Олександр Цокалов - учасник Євромайдану і побратим Віктора Чмиленко, якого вбили 20 лютого на Інститутській.

За словами Олександра, коли Віктор пішов на Інститутську, він залишився на Майдані. Через час почали повідомляти про те, що Інститутській працюють снайпери, а ще пізніше почали нести перші тіла.

"Я дивився кожному в обличчя, щоб побачити чи не Віктор це. Він не брав слухавку, але коли дзвінок скинули я подумав, що він живий - це була надія. Об 11 годині мені подзвонив його син і сказав, що батько загинув", - поділився трагічними спогадами Олександр.

Також він зазначив, що Віктор був на Майдані з метою порятунку інших людей - на Інститутську він відправився з помаранчевими носилками, щоб витягнути пораненого товариша. Однак, так і не повернувся.

"Я силу ніде не застосовував. Віктор теж. У нього не було зброї, він йшов допомагати побратимові. А його снайпер убив. Навіть на війні медиків не чіпають", - висловився Олександр.

Олександр Цокалов Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

Також анонімно виступила мати солдата ВСУ, який теж загинув на Майдані в період з 18 по 21 лютого. Він був по інший бік барикад - стояв разом з "Беркутом" і міліцією.

"Висновок з моргу каже, що ваші діти були вбиті з 25 метрів зі зброї. Стріляв професіонал, він знав, куди стріляв - перша куля була в сонну артерію обом. Я знайшла відео, потім воно було видалено - Максима Третяка (другого строковика, - ред.) витягли шість чоловіків з битами, вони його оточили і почали бити. Максима ховали з пробитою головою, переламаним носом, не було вуха. Моєму синові потрапили в сонну артерію, він просто стік кров'ю ", - розповіла мати.

Виступ матері загиблого строковика Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

При цьому Олександр Цокалов зазначив, що вину за це повинна нести влада, яка трималася за крісла за всяку ціну і офіцери, які виконували їх накази.

"Я дзвонив мамі, у якої син був у ВСУ, я хвилювався за його долю. Є накази офіцерів, які ставили хлопців на ті точки, де була небезпека для їхнього життя. Офіцери теж повинні нести відповідальність. Я зв'язувався з мамою, їй син передав , хто командир відмовився їх відправляти, - розповів Цокалов.

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