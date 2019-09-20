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20 вересня • оновлено в 22:03
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/ Розслідування

Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

4.2т Читати матеріал російською

На Донбасі 18 вересня загинув терорист "ЛНР" Олег Сперелуп.

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. За словами дочки 57-річного окупанта, він помер від зупинки серця.

Сперелуп родом з Росії (Камчатка), проте в мережі було зазначено, що останні роки проживав в окупованому Луганську.

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Також в соцмережах було знайдено фото загиблого з небезпечним терористом "Л/ДНР" на прізвисько "Бабай".

Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

соцмережі

Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

соцмережі

Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

соцмережі

Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані двоє терористів, які воювали на стороні "ДНР". У мережі також показали їх фото.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
100% командного состава -ордынцы! Штабные, связисты ,экипажи бронетехники,операторы ПВО -ордынцы.Правда, документы сдали и получили сепарские ксивы ....Личный состав на 60-70% наемники из орды (с теми же ксивами)и остаток из местного быдла. Вот их то и посылают дежурить на опорных пунктах...и не жалеют.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Еще один уё*ок из оккупантов послушал колыбельную Стасика. Смешалось дер*мо с землей
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Кор Павел
Кор Павел
Вот эти мужики герои
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