Друг "Бабая"? На Донбасі помер небезпечний терорист з Росії: фото

На Донбасі 18 вересня загинув терорист "ЛНР" Олег Сперелуп.

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. За словами дочки 57-річного окупанта, він помер від зупинки серця.

Сперелуп родом з Росії (Камчатка), проте в мережі було зазначено, що останні роки проживав в окупованому Луганську.

Також в соцмережах було знайдено фото загиблого з небезпечним терористом "Л/ДНР" на прізвисько "Бабай".

соцмережі

соцмережі

соцмережі

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані двоє терористів, які воювали на стороні "ДНР". У мережі також показали їх фото.

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