Дозвіл на видобуток бурштину отримала фірма, пов'язана з нардепом від "Слуги народу" – ЗМІ

Компанії "Терра Амбер" планують надати спеціальний дозвіл на видобуток бурштину на Рівненщині. Її заступником є Денис Чернов – до недавнього часу помічник народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка.

Як передає "Слідство.Інфо" з посиланням на портал Prozorro, цьому передував аукціон, на якому фірма, заснована два тижні тому, запропонувала 29 мільйонів гривень.

Згідно з умовами аукціону, переможцю в користування на 5 років дістанеться ділянка під назвою "Західна перша", розташована в 6 кілометрах від траси Київ-Ковель. Її площа становить 9,4 гектара.

Спочатку сам аукціон стартував з ціни 319,6 тисячі, а компанія запропонувала спершу 6,3 мільйона. Заступником директора "Терра Амбер" є Денис Чернов, який профінансував передвиборну кампанію мажоритарника Сергія Литвиненка.

Після перемоги Литвиненка на виборах Чернов став офіційним помічником нардепа на платній основі, проте зараз він на цій посаді не числиться.

Разом з "Терра Амбер" у аукціоні на спеціальний дозвіл взяли участь п'ять компаній. Більшість з них засновано менше року тому. Також два учасники були пов'язані між собою – компанії "БурПром" і "УКРЗЕМРЕСУРС". Кінцевим бенефіціаром обох фірм є адвокат Ольга Ярмак.

Як писав OBOZREVATEL, на Рівненщині нещодавно відбулися перші аукціони для отримання спеціальних дозволів на легальну видобуток бурштину. Легалізація видобутку вже принесла до державного бюджету 40 млн грн.