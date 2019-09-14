Довго мучився: в Харкові мати вбила дитину телефоном

У Харкові після чотирьох місяців коми померла п'ятимісячна дівчинка. Причиною її загибелі стало падіння на голову телефону, який випустила з рук недбайлива мати.

Як пише NewsRoom, посилаючись на правоохоронців, це сталося в травні – тоді дитині був лише один місяць. Жінка годувала її груддю і не втримала гаджет. Дівчинку госпіталізували в стані коми. На її тілі були синці, гематоми і крововиливи. Незважаючи на всі старання медиків, вона померла 1 серпня, так і не прийшовши до тями.

Результати експертизи показали, що у немовляти був підвивих II-го шийного хребця з крововиливами в спинний мозок. Це призвело до набряків головного мозку і стало причиною смерті.

Немовля "Експрес газета"

Поліція за фактом трагедії порушила провадження за статтею 121 Кримінального кодексу (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Зараз вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Відзначається, що раніше їй інкримінували злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Зараз мати підозрюють в завданні тяжких тілесних ушкоджень своїй доньці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Брестській області Білорусі стався трагічний випадок. Дворічна дівчинка випадково задушила матір, яка намагалася дістати її з салону автомобіля через вікно.

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