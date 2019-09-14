"Доведеться приробити вусики Гітлера": Соколова пройшлася по Путіну через Цемаха

Українська журналістка Яніна Соколова розгромила президента Росії Володимира Путіна за цинічну умову обміну полоненими – видати йому ключового фігуранта у справі катастрофи МН17 Володимира Цемаха.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона зазначила, що сам Цемах, можливо, навіть не хотів бути переданим російській стороні. Адже він побоюється долі вже ліквідованих ГРУвців Александрова і Єрофєєва, яких раніше обміняли на Надію Савченко. Однак його думки ніхто в Кремлі не питав (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цемах перед обміном всі шпалери в суді порвав, так чіплявся за українську хунту: "Ні, не віддавайте мене! Що ви робите, фашисти? Не відпускайте мене, прокляті гестапівці! Слава Україні! Путін – х*йло! Хочу в голландську в'язницю!". Вибач, товаришу, але це був ультиматум Росії – видати тебе. Інакше обмін б не відбувся. І якщо це не пряме зізнання Кремля у збитті Boeing, то я навіть не знаю, як це пояснити. Хіба що у Цемаха такий великий трунчик, що Путін не може прожити без нього і дня", – із сарказмом сказала телеведуча.

Також вона висловила переконання в тому, що обмін полоненими був потрібен Росії лише для того, щоб замести свою причетність до кривавого теракту. Ні про яке переживання за своїх людей, на відміну від України, там не було.

"Головна тема тижня в Україні – повернення українських моряків і в'язнів Кремля. А в Росії – відкриття казахського павільйону на ВДНГ в Москві. Тому наших хлопців зустрічали сім'ї, друзі, близькі, прості, абсолютно незнайомі співвітчизники і особисто президент. А Путін в цей час просто розважав Нурсултана – ну, того "адекватного", який на честь себе назвав місто, а ще аеропорт і орден, яким нагородив Путіна. А медальки треба відпрацьовувати", – підколола главу країни-агресора журналістка.

Яніна Соколова

Також вона звернула увагу на величезну різницю зустрічей звільнених в українському та московському аеропортах, яка і розкриває всю суть того, що відбувається, і справжні інтереси кожної зі сторін.

"Ну, подумаєш, обміняли і повернули в Росію якихось там 35 осіб. Так кому вони вср*лись. Ось в цьому між нами і різниця! Наших пацанів зустрічають як героїв, ми знаємо імена кожного з них, тому що кожен з них важливий. А ваші повернулися, як човники з якимись баулами. Сподіваюся, що вони в них вивезли NewsOne частинами", – продовжила тролити окупантів Соколова.

В кінці вона закликала їх переглянути кадри зустрічі учасників обміну і, нарешті, зрозуміти, чому українці не хочуть жити з росіянами в одній "братній" країні.

"Для нас звільнення українців – це національне свято, а для вас – геополітика, щоб повернути головного підозрюваного у збитті малазійського Boeing Цемаха. Тому що якщо він почне давати свідчення в Гаазі, то Путіну доведеться приробити вусики і перейменувати Аліну в Єву, а Шойгу дати фельдмаршала і "Бук" з одним патроном", – яскраво звернулася до агресора українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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