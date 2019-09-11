"Доступний для СБУ": скандального Цемаха відпустили з Росії

Донька фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими, опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Світлину показав Telegram-канал "Черговий по країні", вказавши, що є підстави говорити про повернення терориста "ДНР" на тимчасово окуповану територію Донбасу і ймовірність його нового викрадення СБУ.
"Донька Цемаха заплила селфі з батьком, підписавши його: "Їдемо додому". Це може означати, що Кремль відпустив Цемаха, не звернувши уваги на запити від Joint Investigative Team (Нідерланди), про співпрацю з якою має відповідні підписані міжнародні зобов'язання. Ймовірно, незабаром Цемах буде в Сніжному, доступний для повторного викрадення українськими спецслужбами", – пишуть журналісти.
Володимир Цемах із донькою
Telegram-канал "Черговий по країні"
Також стало відомо, що Нідерланди змінили статус Цемаха в справі про катастрофу МН17 зі свідка на підозрюваного.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.
Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.
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