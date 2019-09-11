"Доступний для СБУ": скандального Цемаха відпустили з Росії

Донька фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими, опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.

Світлину показав Telegram-канал "Черговий по країні", вказавши, що є підстави говорити про повернення терориста "ДНР" на тимчасово окуповану територію Донбасу і ймовірність його нового викрадення СБУ.

"Донька Цемаха заплила селфі з батьком, підписавши його: "Їдемо додому". Це може означати, що Кремль відпустив Цемаха, не звернувши уваги на запити від Joint Investigative Team (Нідерланди), про співпрацю з якою має відповідні підписані міжнародні зобов'язання. Ймовірно, незабаром Цемах буде в Сніжному, доступний для повторного викрадення українськими спецслужбами", – пишуть журналісти.

Володимир Цемах із донькою Telegram-канал "Черговий по країні"

Також стало відомо, що Нідерланди змінили статус Цемаха в справі про катастрофу МН17 зі свідка на підозрюваного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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