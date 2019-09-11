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11 вересня • оновлено в 22:11
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/ Розслідування

"Доступний для СБУ": скандального Цемаха відпустили з Росії

104.3т Читати матеріал російською

Донька фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими, опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.

Світлину показав Telegram-канал "Черговий по країні", вказавши, що є підстави говорити про повернення терориста "ДНР" на тимчасово окуповану територію Донбасу і ймовірність його нового викрадення СБУ.

"Донька Цемаха заплила селфі з батьком, підписавши його: "Їдемо додому". Це може означати, що Кремль відпустив Цемаха, не звернувши уваги на запити від Joint Investigative Team (Нідерланди), про співпрацю з якою має відповідні підписані міжнародні зобов'язання. Ймовірно, незабаром Цемах буде в Сніжному, доступний для повторного викрадення українськими спецслужбами", – пишуть журналісти.

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Володимир Цемах із донькою

Володимир Цемах із донькою

Telegram-канал "Черговий по країні"

Також стало відомо, що Нідерланди змінили статус Цемаха в справі про катастрофу МН17 зі свідка на підозрюваного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

  • 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

  • Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

  • Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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Теми
Обмін полоненими На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Теги
ДНР Служба безпеки України
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Livesey David
Livesey David
Первый "кол" сдох, второму приготовиться, а то новый обмен готовится, а менять некого. ))
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Николаев Олег
Николаев Олег
В тот раз его похищали - погиб т.н. "легендарный разведчик" по кличке Кол. Кто погибнет при второй попытке? И один ли?
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Это если ещё доедет домой. По дороге всякое может случиться.
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