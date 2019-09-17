Доставили "подарунки": з'явилося відео потужної відповіді ЗСУ на обстріли росіян

У мережі опублікували відео розгромного удару Збройних сил України по позиціях російських кадрових військових біля нового терміналу донецького аеропорту.

Воно було зняте у червні 2019 року, ще до оголошення "хлібного" перемир'я, повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захисники України розповідають, що потужні обстріли з протитанкової зброї по позиціях 93-ї бригади "Холодний Яр" в той період пов'язували із завершенням навчання російських військових вишів.

ЗСУ "Цензор.НЕТ"

"Саме з українських армійців, а не на полігонах випускники-терористи "складали іспити". Відповідь з нашого боку не забарилася. Оскільки російські терористи вели вогонь із верхніх поверхів нового терміналу донецького аеропорту, саме туди їм і доставили "подарунки" протитанкісти 93-ї бригади "Холодний Яр", – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося повне відео найшвидшої та найуспішнішої бойової операції ЗСУ за весь час війни на Донбасі. В результаті окупанти втратили понад 20 одиниць військової техніки, а також 20 осіб особового складу убитими і 11 пораненими.

Також українські воїни знищили бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі й позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

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