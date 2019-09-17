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17 вересня • оновлено в 13:11
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/ Розслідування

Доставили "подарунки": з'явилося відео потужної відповіді ЗСУ на обстріли росіян

4.2т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео розгромного удару Збройних сил України по позиціях російських кадрових військових біля нового терміналу донецького аеропорту.

Воно було зняте у червні 2019 року, ще до оголошення "хлібного" перемир'я, повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захисники України розповідають, що потужні обстріли з протитанкової зброї по позиціях 93-ї бригади "Холодний Яр" в той період пов'язували із завершенням навчання російських військових вишів.

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"Саме з українських армійців, а не на полігонах випускники-терористи "складали іспити". Відповідь з нашого боку не забарилася. Оскільки російські терористи вели вогонь із верхніх поверхів нового терміналу донецького аеропорту, саме туди їм і доставили "подарунки" протитанкісти 93-ї бригади "Холодний Яр", – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося повне відео найшвидшої та найуспішнішої бойової операції ЗСУ за весь час війни на Донбасі. В результаті окупанти втратили понад 20 одиниць військової техніки, а також 20 осіб особового складу убитими і 11 пораненими.

Також українські воїни знищили бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі й позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вы попали в жо-пу пальцем, почему не пишешут как одним выстрелом уложили сразу роту бурятов и весь псковский Амон,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что свиняки видать совсем хреново,кина нового нет, яврейка Штефан дырявый любит в архивах копаться.Главно ключевое слово мощно,фиерично, результате нулевой но зато какой полёт мысли.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Эпическая перемога. Типа битвы воякив дивизии Галычина с коммуняками и жидами в Освенциме
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