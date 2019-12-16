Допоміг закон 5-річної давності: справу Єфремова несподівано закрили

Печерський суд закрив кримінальне провадження про "диктаторські закони" проти екснардепів від Партії регіонів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна.
Про це повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на постанову суду від 8 листопада, уточнивши, що було використано закон п'ятирічної давності.
Уточнюється, що в підготовчому засіданні адвокати подали клопотання про закриття справи, посилаючись на те, що орган досудового слідства кваліфікував дії як такі, якими заподіяно тяжкі наслідки у виді немайнової шкоди.
Суддя Бортницька погодилася закрити провадження, пославшись на зміни, які було прийнято ще у 2014 році. Зокрема, 13 травня 2014 набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики в зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України".
Олександр Єфремов
"Кореспондент"
Цей закон частково декриміналізував злочини, інкриміновані Єфремову, Гордеінку і Стояну.
"З обвинувального акту і клопотання захисту вбачається, що матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням не завдано, потерпілі у справі відсутні, цивільний позов не заявлявся. В ухвалі не зафіксовано, щоб прокурор заперечував, зазначено тільки, що клопотав про призначення справи до розгляду та вирішення питання про закриття справи на стадії судового розгляду", – додали у виданні.
Адвокати неодноразово посилалися на закон п'ятирічної даності, просячи про закриття справи. Зокрема, вони це робили й в вересні в Антикорупційне суді, але тоді їхнє клопотання не задовольняли.
Олександр Єфремов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінували підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ сталося саме по команді Єфремова.
Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем в державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.
3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах: захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), створення терористичної групи чи організації (ст. 258-3), державна зрада (ст. 111).
У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
8 липня стало відомо, що справу Єфремова нібито через велику завантаженість апеляційного суду в Луганську перенесли до Києва.
22 липня Київський апеляційний суд прийняв рішення випустити його з-під варти.
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт Єфремова.
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