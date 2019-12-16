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16 грудня • оновлено в 19:48
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Допоміг закон 5-річної давності: справу Єфремова несподівано закрили

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Печерський суд закрив кримінальне провадження про "диктаторські закони" проти екснардепів від Партії регіонів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна.

Про це повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на постанову суду від 8 листопада, уточнивши, що було використано закон п'ятирічної давності.

Уточнюється, що в підготовчому засіданні адвокати подали клопотання про закриття справи, посилаючись на те, що орган досудового слідства кваліфікував дії як такі, якими заподіяно тяжкі наслідки у виді немайнової шкоди.

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Суддя Бортницька погодилася закрити провадження, пославшись на зміни, які було прийнято ще у 2014 році. Зокрема, 13 травня 2014 набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики в зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України".

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

"Кореспондент"

Цей закон частково декриміналізував злочини, інкриміновані Єфремову, Гордеінку і Стояну.

"З обвинувального акту і клопотання захисту вбачається, що матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням не завдано, потерпілі у справі відсутні, цивільний позов не заявлявся. В ухвалі не зафіксовано, щоб прокурор заперечував, зазначено тільки, що клопотав про призначення справи до розгляду та вирішення питання про закриття справи на стадії судового розгляду", – додали у виданні.

Адвокати неодноразово посилалися на закон п'ятирічної даності, просячи про закриття справи. Зокрема, вони це робили й в вересні в Антикорупційне суді, але тоді їхнє клопотання не задовольняли.

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
Тег
Печерський суд
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