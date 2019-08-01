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Допоміг Януковичу отримати Межигір'я? ГПУ завершила розслідування щодо Ющенка

2.6т Читати матеріал російською

Генеральна прокуратура України підготувала обвинувальний акт проти третього глави України Віктора Ющенка, якого підозрюють у виведенні з державної власності резиденції "Межигір'я" на користь свого наступника Віктора Януковича.

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише theБабель.

Відзначається, що адвокати Ющенка вже почали ознайомлення з матеріалами справи. Цю інформацію підтвердив захисник третього президента України Віталій Наум. На його думку, звинувачення – абсурдні.

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ГПУ завершила розслідування щодо Ющенка через Межигір'я

ГПУ завершила розслідування щодо Ющенка через Межигір'я

При цьому, за словами начальника Другого відділу Управління спецрозслідування Андрія Радіонова, всього справа складається з 50 томів. Як тільки адвокати Ющенка з ними ознайомляться, обвинувальний акт направлять до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ющенку оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння резиденцією в Межигір'ї на користь Януковича.

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Особи
Віктор Ющенко Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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Он Алекс
Он Алекс
Два путешественника педика из гру признались? Пётров и баширов шпили вили, додики путина в теме??? Или как всегда на лохов ватных рассчитано ?? Ахахахах... сливной бачек и соска симоньян- это Россия !!! Смешные авто мрази
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Он же старался.
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