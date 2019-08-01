Допоміг Януковичу отримати Межигір'я? ГПУ завершила розслідування щодо Ющенка

Генеральна прокуратура України підготувала обвинувальний акт проти третього глави України Віктора Ющенка, якого підозрюють у виведенні з державної власності резиденції "Межигір'я" на користь свого наступника Віктора Януковича.

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише theБабель.

Відзначається, що адвокати Ющенка вже почали ознайомлення з матеріалами справи. Цю інформацію підтвердив захисник третього президента України Віталій Наум. На його думку, звинувачення – абсурдні.

ГПУ завершила розслідування щодо Ющенка через Межигір'я

При цьому, за словами начальника Другого відділу Управління спецрозслідування Андрія Радіонова, всього справа складається з 50 томів. Як тільки адвокати Ющенка з ними ознайомляться, обвинувальний акт направлять до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ющенку оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння резиденцією в Межигір'ї на користь Януковича.

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