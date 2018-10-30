"Допомагав відмитися": Бродський розкрив роль Пінчука у вбивстві Гонгадзе

Український олігарх Віктор Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, безпосередньо непричетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії з відбілювання репутації свого тестя.

Зокрема завданням Пінчука було дискредитувати справжність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за злочин. Про це розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову (щоб подивитися повне відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він залучив фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів. Він привіз сюди Діму Кисельова (топ-пропагандист Кремля. — Ред.), покидька цього. Вони, як би м'яко сказати, "обкакували" всіх опонентів, щоб зробити з них божевільних, щоб їх слова сприймалися неадекватно суспільством. Мовляв, вони божевільні, що ви їх слухаєте, а Мельниченко — взагалі злодій, хабарник і продавав ці плівки", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Бродський вважає, що, незважаючи на те, що Гонгадзе не був особистим ворогом Кучми, його вбивство спланували як показову страту для залякування інших представників ЗМІ.