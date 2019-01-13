ЧАЙКА, ОН ЖЕ ДОБЕРМАН: "СМОТРИТЕ В ТРИМПЛЕКС И НАЧИНАЙТЕ МОЛИТЬСЯ. ЭТО И БУДЕТ НАШИМ ПРИКРЫТИЕМ."
Моя сегодняшняя переписка с Киборгом Димой Дубовым, позывной "Чайка".
ДИМА: Здравствуйте, Сергей! В своей книге "Аэропорт"в каком-то из моментов вы описывали приезд "чаек". Хочу внести ясность: с позывным "чайка" был только я, а парни (киборги) между собой называли меня "такси жизни". Именно я завозил вас в новый терминал, а на следующий день привёз ваш рюкзак, который в суете забыл выгрузить. Там же, по пути в ДАП, в очередной из заездов и был ранен. Просто хочу, чтоб вы знали.
Я: Дима, привет! Очень рад, что ты живой и нашелся! Давно хотел тебе твое фото послать! Это ты на крыше БТРа? (Забываешь выгрузить мой рюкзак))))))
ДИМА: "Да,это я:) Только я не забыл, а в сумятице выезжающие парни начали закидывать свои вещи, и я запутался, где на выгрузку, а где на выезд:) хотя при заезде всегда укладывал все сам, чтобы знать, что на [диспетчерскую] вышку, а что на терминал. Этот заезд вышел из под контроля плюс бой. Пока я выгружал, парни внутри увидели, что нет водителя и хотели кого-то из своих посадить, но мой бесстрашный наводчик не пустил. Но это был не самый страшный заезд. Бывало гораздо хуже, да и комических хватало. Не забуду, как вы пошутили перед стартом: "А прикрытие с воздуха будет?" Меня тогда улыбнуло, в редких случаях мне в прикрытие танки давали. Я вам тогда ответил "смотрите в тримплекс и когда увидите что мы въезжаем в дыру в заборе, начинайте молиться, это и будет нашим прикрытием"
(Дырка в заборе — это въезд на взлётку ДАПа)
Я тогда не успел познакомиться с Димой, но его образ засел у меня в голове. И так появился в романе Аэропорт легендарный механ Доберман. Вот три маленьких отрывка про него:
Дима, добрый день! Очень рад знакомству. Очень тебе благодарен. Ты есть у меня в романе. Пришлю тебе пару фоток изнутри БТРа. Скажи, а на крыше БТРа во время разгрузки ты? во время разгрузки ты? Ме́ханы (механики-водители), герои-сталкеры, совершали рейды туда и обратно по три раза в неделю, пока не подобьют.
Самый легендарный и удачливый среди них — парень с позывным "Доберман". Он был настолько крут, что работал на маршруте с первого дня обороны. В то время, в мае, десантники, выбившие из Аэропорта первую "чеченскую орду", еще могли позволить себе пить не только и не столько воду, сколько казавшиеся тогда неисчерпаемыми, или невыпиваемыми, ликеро-водочно-винно-пивные запасы местных "дьюти фри". Золотое времечко…
Поддатый гарнизон старого терминала при этом очень завидовал не менее пьяному гарнизону нового терминала. Ведь в новом было несколько "дьюти фри", а не один, как у них, да и выбор напитков поинтереснее. Доберман, не будь дураком, не трогался с места, пока не получал жидкую пайку — дежурный Jack Daniels, или, на худой конец, Camus, или, если уже совсем не катит, White Horse.
Алексея, к слову, привез тоже Доберман, успев между делом стрельнуть у него пару пачек Marlboro. Алексей не курил, но в командировках (а снимал он по всему миру исключительно войну) возил пару дежурных блоков. Потому что "давай закурим, товарищ, по одной" — и пошло-поехало, все кругом свои…
……….
Когда все "мухи", другие гранатометы, цинки с патронами, ящики с гранатами, бутыли с водой, мешки с харчами и рюкзаки новых киборгов были собраны и сложены в более или менее безопасном месте внутри терминала, оказалось, что его рюкзака нет.
Но, к счастью, самое главное — обе камеры, оба объектива, телефон, зарядка, лэптоп — осталось при нем, в нескольких подсумках, которые он носил с собой, следуя главной заповеди фотографа: Omnia mea mecum porto.
В Аэропорту, несмотря на отсутствие радио, телевизора и нормальной связи, новости — и плохие и хорошие — распространялись моментально, со скоростью пуль и осколков, жужжащих вокруг, как назойливые металлические осы.
Новость дня: приехал американский фотокорреспондент, а его шмотки уехали назад у Добермана на броне.
………………….
Ни мертвым, ни живым в этот день не суждено было дождаться своей "чайки". "Чайка" Добермана по пути в терминал сгорела. Все, кроме него, погибли. Он выжил, потерял руку и попал в плен."
…………………………….
Вот фотография Димы "Чайки" в тот день. Он стоял на самом верху и под реальным обстрелом, даже без каски, как вел БТР, разгружал и загружал вещи сменяющих друг друга киборгов. Когда он понял, вернувшись, что не выгрузил мой рюкзак, на следующий день приехал под огнем и привез его мне. Из-за моего рюкзака его могли убить тысячу раз. Как я рад, что он живой. Вот его страничка в ФБ.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Бої за донецький аеропорт" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.