Головна Новини
15 січня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Донецьк – це Україна!" У ЗСУ опублікували показове фото з окупації

2.8т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували нові фото святкування Нового року з тимчасово окупованого Донецька.

Знімки у Twitter розмістив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

"Позиція – на все життя! "Святкування" Нового року в Донецьку на площі Леніна. Крик донеччанина переданий написом на папері – "Я зустрічаю Новий рік в Донецьку під окупацією російського г*мна". Донецьк – це Україна!" – йдеться в дописі.

Новини
В Донецке огромные очереди: люди ломанулись за паспортами "ДНР"

На фото показана напівпорожня площа, на якій встановлена сцена. Також у центрі окупованого міста стоїть новорічна ялинка.

Окупований Донецьк

Окупований Донецьк

Twitter Штефан

Окупований Донецьк

Окупований Донецьк

Twitter Штефан

Окупований Донецьк

Окупований Донецьк

Twitter Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер писав, що святкування Нового року на центральній площі окупованого Росією Донецька "нагадувало дешеве кіно-реквієм про життя колишнього мільйонера, який проср*в своє життя".

Також, за словами донецького блогера, святкування Нового року в окупованому Росією місті на сім'ю з чотирьох осіб коштувало в середньому 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новий Рік-2020 Новини ДНР Донбас ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
149
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Штырь отошел от праздничного запоя, но не совсем. Скучно и все по старому сценарию.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ленин на постаменте стоит и думает: Нах... я украину придумал)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
И вновь свидомый нагадил на площади Ленина не сняв шаровар... а чё по русски то написал .... украинец недоделанный ???
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги