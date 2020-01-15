"Донецьк – це Україна!" У ЗСУ опублікували показове фото з окупації

У мережі опублікували нові фото святкування Нового року з тимчасово окупованого Донецька.

Знімки у Twitter розмістив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

"Позиція – на все життя! "Святкування" Нового року в Донецьку на площі Леніна. Крик донеччанина переданий написом на папері – "Я зустрічаю Новий рік в Донецьку під окупацією російського г*мна". Донецьк – це Україна!" – йдеться в дописі.

На фото показана напівпорожня площа, на якій встановлена сцена. Також у центрі окупованого міста стоїть новорічна ялинка.

Окупований Донецьк Twitter Штефан

Окупований Донецьк Twitter Штефан

Окупований Донецьк Twitter Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер писав, що святкування Нового року на центральній площі окупованого Росією Донецька "нагадувало дешеве кіно-реквієм про життя колишнього мільйонера, який проср*в своє життя".

Також, за словами донецького блогера, святкування Нового року в окупованому Росією місті на сім'ю з чотирьох осіб коштувало в середньому 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів.

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