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"Хоч із козлом": український генерал виступив за прямі переговори з "Л/ДНР"

7.3т Читати матеріал російською

На сьогодні переговори щодо Донбасу, зокрема прямі переговори із ватажками "ДНР" і "ЛНР" – єдиний шлях вирішення цього конфлікту.

"Я б домовлявся з ким завгодно, хоч із козлом. Іншого варіанту, ніж сідати за стіл переговорів, немає. Як би не було важко. Треба знаходити точки дотику і рухатися далі. Ми не можемо втрачати території, втрачати людей, ми не можемо безкінечно воювати", – заявив OBOZREVATEL голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

Боєць ЗСУ, ілюстрація

Боєць ЗСУ, ілюстрація

Вільне Радіо

На думку генерала, "кроком, що підштовхує, був би обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а далі, я думаю, процес пішов би швидше. З чогось треба починати і потім рухатися далі".

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Уманець вважає, що можна було б почати з переговорів у "нормандському форматі" за участі Росії, потім провести переговори з ватажками донбаських "республік", на яких їх необхідно "гарненько промацати", а потім "іти далі, розмовляти з Путіним".

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня президент Росії Володимир Путін зустрівся із главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком. Путін заявив, що він за "прямий контакт Києва і "влади" "ДНР" і "ЛНР".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську обмін полоненими
Особи
Дмитро Уманець Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Anin Georgij
Anin Georgij
Так главари днр и лнр на 100% подконтрольны путину, то переговоры с ними и есть переговоры с путиным. Они даже полушага не сделают без согласования с путиным. Все сопли-слюни, что нельзя типа напрямую разговаривать с главарями всего лишь предлог продолжать коррупцию в военке на крови тех, кто сидит в окопах.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Смысл разговоров с главарями,если они полностью зависимы от кремля?чета хенерал ху..ню несёт.
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Good Valery
Good Valery
Джонсон Саймон Ф., да его путин покусал. или скабеева. инфекция. болеет в общем человек.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Выползают из нафталина диванные генералы, которые и компаса не знают, не то что тактику и стратегию и начинаю давать советы космической глупости воображая из себя спасителя Отечества ....... тьфу клоуны!
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