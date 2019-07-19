"Хоч із козлом": український генерал виступив за прямі переговори з "Л/ДНР"

На сьогодні переговори щодо Донбасу, зокрема прямі переговори із ватажками "ДНР" і "ЛНР" – єдиний шлях вирішення цього конфлікту.

"Я б домовлявся з ким завгодно, хоч із козлом. Іншого варіанту, ніж сідати за стіл переговорів, немає. Як би не було важко. Треба знаходити точки дотику і рухатися далі. Ми не можемо втрачати території, втрачати людей, ми не можемо безкінечно воювати", – заявив OBOZREVATEL голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

Боєць ЗСУ, ілюстрація Вільне Радіо

На думку генерала, "кроком, що підштовхує, був би обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а далі, я думаю, процес пішов би швидше. З чогось треба починати і потім рухатися далі".

Уманець вважає, що можна було б почати з переговорів у "нормандському форматі" за участі Росії, потім провести переговори з ватажками донбаських "республік", на яких їх необхідно "гарненько промацати", а потім "іти далі, розмовляти з Путіним".

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня президент Росії Володимир Путін зустрівся із главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком. Путін заявив, що він за "прямий контакт Києва і "влади" "ДНР" і "ЛНР".

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