"Доказів достатньо": розслідування справи Труханова завершене

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування у відношенні мера Одеси Геннадія Труханова та співробітників міськради, яких підозрюють в розкраданні коштів міського бюджету.

Як повідомили прес-службі САП в Facebook, прокурори дійшли висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників і інших осіб, які підозрюються в розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при покупці за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

За даними слідства, вартість ціна будівлі, яка була вказана в звіті про оцінку, замовленому керівником ТОВ "Девелопмент Еліт" як продавцем, і методика проведення оцінки була поставлена ​​під сумнів одним з департаментів Одеської міської ради, в зв'язку з чим проект рішення про придбанні приміщення за ціною 185 млн гривень був завізований "із зауваженнями", викладеними окремим документом.

У САП відзначили, що зазначений будинок менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про його купівлю за 185 млн гривень було придбано іншою фірмою за 4 млн гривень і внесено до статутного капіталу ТОВ "Девелопмент Еліт".

Однак, незважаючи на це, пояснили слідчі, Труханів і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам завідомо неправдиву інформацію про прийняття за результатами майбутнього голосування рішення на дачу згоди на купівлю приміщення, а не про його купівлю за конкретну ціну.

Крім того, вони надали неправдиві дані про готовність приміщення до використання і наявності ремонту, про створення в запропонованому приміщенні центру надання соціальних послуг. Крім того, необхідність покупки була обгрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

В результаті приміщення було куплено за 185 млн гривень - за вдвічі вищою ціною, встановленої в ході розслідування, проте ці кошти були заарештовані за клопотанням антикорупційних органів.

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"За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро України 31.05.2018 восьми підозрюваним і їх захисникам відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення", - додали в САП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 року у Труханова провели обшуки. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування двох кримінальних проваджень.

14 лютого мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль" після прибуття з Варшави, після чого його передали НАБУ. На наступний день Солом'янський районний суд відпустив Труханова під особисте зобов'язання.

У квітні в ЗМІ з'явилася інформація, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній новобудові в Лондоні.