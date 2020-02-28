Дочку колишнього мера Ужгорода Сергія Ратушняка Симону Сливич оголосили в розшук в Угорщині за підробку офіційних документів.

Про це свідчать дані на офіційному сайті поліції країни (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ініціювало розшук дівчини, яка народилася 5 травня 1991 року, Кішвардське відділення поліції. Що саме підробила дочка ексмера, не уточнюється.

Дочку ексмера Ужгорода оголосили в розшук в Угорщині Скріншот

На сайті вказано, що прізвище дівчини при народженні – Ратушняк. Рідною країною розшукуваної значиться Угорщина, аналогічно вказана і національність. Те, що Симона – дочка Сергія Ратушняка, підтвердив у Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

Дочку ексмера Ужгорода Ратушняка оголосили в розшук в Угорщині ua-reporter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишнього народного депутата Дениса Дзензерського оголосили в розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України.

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