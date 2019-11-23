Дочка "регіонала": спливла скандальна інформація про мажорку, яка влаштувала ДТП у Києві

Сергій Євтягін, батько 19-річної співзасновниці "Шахти Петровської" Владислави Євтягіної, яка влаштувала ДТП на Porsche в Києві, був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів".

OBOZREVATEL публікує дані про нього, які вдалося знайти у відкритому доступі. Він також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Акцент-центр" у Києві.

Так, згідно з опублікованими даними про фірму, Сергій Федорович Євтягін зареєстрований у місті Вуглегірськ у Бахмутському районі Донецької області, контрольованому "ДНР".

ДТП із Porsche в Києві і Владислава Євтягіна з батьком Колаж

Сергій Євтягін з дочкою Владиславою Соцмережі

Цю ж особу вдалося знайти в одній із соцмереж. На сторінці чоловік вказав те же місто, а також поділився фото з дочкою.

У 2013 році один із сайтів вірян РПЦ Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська.

Сергій Євтягін Соцмережі

Інформація про користувача Сергія Євтягіна Скріншот

"Завдяки його сприянню, всього за три роки були повністю зведені стіни церкви", – сказано в повідомленні.

Євтягіна в мережі називають власником копанок у селищах Булавінка й Ольховатка Донецької області, а також зятем кримінального авторитета з Єнакієвого.

Сергій Євтягін із дочкою Владиславою Соцмережі

Сергій Євтягін Соцмережі

Дані про ТОВ "Акцент-центр". Скріншот youcontrol.com.ua

Дані про ТОВ "Акцент-центр". Скріншот youcontrol.com.ua

Дані про ТОВ "Акцент-центр". Скріншот youcontrol.com.ua

Нагадаємо:

Porsche на швидкості зачепив відбійник і перелетів через паркан. Машина перекинулася на дах на вулиці Старонаводницькій.

Незабаром з'ясувалося, що в момент аварії в столиці дівчина-водій перебувала в стані алкогольного сп'яніння, а також намагалася відкупитися за 100 доларів у потерпілого.

Фото з місця ДТП Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві сталася жахлива ДТП із мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4, у результаті якої загинули дві людини.

Аварія трапилася через те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

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