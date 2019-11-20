"Дочекалися!" Українські кораблі прибули до Очакова

У середу, 20 листопада, до Очакова, Миколаївська область прибули захоплені Росією українські кораблі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував фото з підписом: "Дочекалися!".
Відомо, що першим прийшов бронекатер "Нікополь". Другого катера "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" поки немає.
Як пише телеграм-канал ICTV, на березі кораблі зустрічають учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату. Вони розвісили на березі прапор України.
Очікується, що фахівці оглянуть кораблі на наявність пошкоджень. Якщо такі знайдуться, то катера направлять на ремонт в "Миколаївський суднобудівний завод".
Відзначимо, що в найближчі години в Очаків повинен прибути президент України Володимир Зеленський. Разом з ним прибуде командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко.
Також можливо, що в Очакові Зеленський відвідає і 73-й морський центр спеціальних операцій.
Українські кораблі в Очакові
Українські кораблі в Очакові
Люди зустрічають кораблі в Очакові
Українські кораблі в Очакові
Люди зустрічають кораблі в Очакові
Кораблі в Очакові
Телеграм-канал Андрія Цаплієнка
Прибуття українських кораблів в Очаків
Думська
Прибуття українських кораблів в Очаків
Думська
Прибуття українських кораблів в Очаків
Думська
Прибуття українських кораблів в Очаків
Думська
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці судно РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три кораблі.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх до московської в'язниці, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.
При цьому Росія повернула Україні захоплені у Керченській протоці кораблі у напіврозібраному стані і без бойового запасу.
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