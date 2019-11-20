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20 листопада • оновлено в 16:20
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"Дочекалися!" Українські кораблі прибули до Очакова

3.8т
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У середу, 20 листопада, до Очакова, Миколаївська область прибули захоплені Росією українські кораблі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував фото з підписом: "Дочекалися!".

Відомо, що першим прийшов бронекатер "Нікополь". Другого катера "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" поки немає.

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Як пише телеграм-канал ICTV, на березі кораблі зустрічають учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату. Вони розвісили на березі прапор України.

Очікується, що фахівці оглянуть кораблі на наявність пошкоджень. Якщо такі знайдуться, то катера направлять на ремонт в "Миколаївський суднобудівний завод".

Відзначимо, що в найближчі години в Очаків повинен прибути президент України Володимир Зеленський. Разом з ним прибуде командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко.

Також можливо, що в Очакові Зеленський відвідає і 73-й морський центр спеціальних операцій.

Українські кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Кораблі в Очакові

Кораблі в Очакові

Телеграм-канал Андрія Цаплієнка

Прибуття українських кораблів в Очаків

Прибуття українських кораблів в Очаків

Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків

Прибуття українських кораблів в Очаків

Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків

Прибуття українських кораблів в Очаків

Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків

Прибуття українських кораблів в Очаків

Думська

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особи
Ігор Воронченко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
Унитазы нашли?
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2
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Махно Володимир
Махно Володимир
самое смешное то, что кац-апы мало того что грязное белье для стирки украли, так они еще и унитазы поворовали на этих катерах! вот она великая и могучая россия! курам на смех! какой президент на россии, такая и нация!
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2 из 3 ответов | показать все
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Таев Иван, они на вёсла белые портки (бельё) вешали - сдавались с белым флагом ...
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2
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Махно, "грязное белье для стирки украли, так они еще и унитазы поворовали" ... Володимир, эт вы сами разбирайтесь - каким бельём вы подтирались и куда дели, когда русских пограничников увидели и где унитазы на соляру променяли перед героическим походом на Азов ...
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2
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tosirova tossika
tosirova tossika
встречают лохани будто они кругосветку совершили ! позорище !
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