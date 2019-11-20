"Дочекалися!" Українські кораблі прибули до Очакова

У середу, 20 листопада, до Очакова, Миколаївська область прибули захоплені Росією українські кораблі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував фото з підписом: "Дочекалися!".

Відомо, що першим прийшов бронекатер "Нікополь". Другого катера "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" поки немає.

Як пише телеграм-канал ICTV, на березі кораблі зустрічають учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату. Вони розвісили на березі прапор України.

Очікується, що фахівці оглянуть кораблі на наявність пошкоджень. Якщо такі знайдуться, то катера направлять на ремонт в "Миколаївський суднобудівний завод".

Відзначимо, що в найближчі години в Очаків повинен прибути президент України Володимир Зеленський. Разом з ним прибуде командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко.

Також можливо, що в Очакові Зеленський відвідає і 73-й морський центр спеціальних операцій.

Українські кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Українські кораблі в Очакові

Люди зустрічають кораблі в Очакові

Кораблі в Очакові Телеграм-канал Андрія Цаплієнка

Прибуття українських кораблів в Очаків Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків Думська

Прибуття українських кораблів в Очаків Думська

Як писав OBOZREVATEL:

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