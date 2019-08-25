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"Добре, що Крим – далекий сусід!" Росіян розлютила патріотична акція в літаках МАУ

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У Росії розкритикували виконання національного гімну України стюардесою авіакомпанії МАУ в День Незалежності.

Так, ЗМІ країни-агресора почали активно поширювати відео привітань українців співробітниками лайнера. У своїх новинах пропагандисти підкреслили, що спів у літаку "не сподобався" користувачам мережі.

"РИА Новости" наводить таку реакцію користувачів: "Чому пілоти у вишиванках не пустилися в танок між крісел?" "Але ж на цьому борту багато іноземців. Оце вони в шоці були", "Мило, але краще б привели у відповідність параметри "ціна-якість" своїх послуг".

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"Добре, що Крим – далекий сусід!" Росіян розлютила патріотична акція в літаках МАУ

Скрін відео

"Як прекрасно, що для Криму, звідки я родом, Україна тепер далекий сусід", – цитують росЗМІ одного з коментаторів.

Відзначимо, авіакомпанія МАУ оригінально привітала з Днем Незалежності 24 серпня – стюардеси також роздавали пасажирам українські прапори.

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда День Незалежності
Місце
Україна
Теги
видео пропаганда гімн України МАУ
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как же я люблю, когда у дряни из-за поребрика начинается трясучка и истерика .Когда у этих дефективных, появляется пена с пузырями .Когда они бьются в падучей .Значит, всё сделано правильно))) Хорошо и красиво ))))
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Червоний Данило
Червоний Данило
эх как плющит свинорусов. ну да, откуда же им знать что такое традиции..свобода слова..независимость! за такую выходку на россии, засунули бы палку в очко и в автозак! россия страна дегенератов!
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Бляяя.. Какое убожество...
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Червоний Данило
Червоний Данило
Маскаев Дмитрий, убожеств это твой вид, когда у тя со рта торчит пенис.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Маскаев Дмитрий, это ты о себе, или о крымском ватнике?
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