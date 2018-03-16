"До розриву дипвідносин": дипломат озвучив способи боротьби з агресією РФ

Дипломат і експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара вважає, що для протидії агресії Росії Україна повинна вжити комплекс заходів.

В першу чергу потрібно визначитися, що РФ є і буде найбільшою зовнішньою загрозою для країни. Про це йдеться в його блозі, опублікованому на "Обозревателе".

"Якщо ми виходимо з цього, тоді ми формуємо певні підходи в політичній або зовнішньополітичній сфері. Ми розриваємо дипломатичні відносини, оскільки країна, яка окупувала частину нашої території і кожен день вбиває українців, не є нашим другом, не є нашим партнером. Для цього нам не потрібні дипломатичні відносини", - зазначив він.

За словами Хари, Україна може вести переговори з РФ про припинення збройної агресії і без дипломатичних відносин.

"Другий момент. Робота нашої дипломатії по блокуванню будь-яких ініціатив Росії у будь-яких міжнародних організаціях або робота з нашими партнерами в інших країнах по інтересам Росії. Ми маємо не лише воювати щодо окремих питань України в ООН чи на двосторонньому рівні, але по всьому фронту. Росія є агресивною, злою силою, яку треба стримувати не лише в окремих питаннях", - написав експерт.

За його словами, залежність України від Росії в економічних питаннях збільшується. Йдеться про торгівлю, присутність російського капіталу.

"Ми маємо видавлювати звідси російські гроші, російські компанії і залучати компанії дружніх країн, які підтримали нашу територіальну цілісність, які надають нам допомогу у реформуванні Збройних Сил, які дають нам можливість купувати зброю або надають цю зброю", - підкреслив він.

Хара пояснив, що потрібно підтримувати партнерів і давати їм реалізовувати інтереси, в тому числі, витискати країну-агресора.

"Те саме має відбуватися в фінансовій сфері, банківській, комунікаційній, енергетичній сфері, оскільки ми залежні не лише від російського газу, а й від ядерного палива, від контролю російських компаній над нашою енергетикою. Також це включає гуманітарну складову. Означає необхідність створення інструментів впливу на території Російської Федерації, тобто мовлення, інтернет-проектів, які би боролись з російською пропагандою, розповідали правду про Україну і про Росію в тому числі", - зазначив дипломат.

Хара додав, що це може бути підтримка російської опозиції в Україні або в інших країнах. Також, Україна повинна готуватися до відбиття широкомасштабної агресії.

"Тобто у протидії агресії Росії має бути комплексний підхід. Такої стратегії я не бачу в українського керівництва, вони живуть принципом "бізнес як завжди", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст пояснив, чому президент РФ Володимир Путін став зараз небезпечніше, ніж в 2014 році.