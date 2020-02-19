До Одеського морпорту та АМПУ нагрянули з обшуками

Служба безпеки України і Офіс генпрокурора нагрянули з обшуками до Одеського морського торгового порту та Адміністрації морських портів.

Посадовців державних підприємств підозрюють у масштабних зловживаннях, через які держава щорічно несла великі збитки, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

СБУ і Офіс генпрокурора нагрянули з обшуками до Одеського морпорту та АМПУ

Слідство припускає, що протягом п'яти років посадовці вказаних підприємств здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за заниженими в десятки разів тарифами. Орендні ставки також не включали надбавки за роботу у вихідні та вночі.

Водночас витрати на обслуговування, паливо і ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток

"Фірми-орендарі надавали послуги з буксирування, які раніше надавали державні підприємства, і отримували від судновласників значний прибуток, яка повинна була надходити в бюджет", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 (зловживання владою) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці провели масштабні обшуки в конструкторському бюро "Південне" ім М.К Янгеля в Дніпрі. Причиною став невдалий тендер.

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