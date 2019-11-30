До мережі потрапили секретні документи "ДНР" із іменами найманців Путіна

У мережі опублікували нові документи терористів "ДНР", в яких вказані імена і звання російських офіцерів, що воювали на Донбасі.

Документи в своєму Telegram-каналі оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Просили цікавіші документи? Ловіть! "Секретно" – доповідь, завдання, виконавці. Спасибі зусиллям небайдужих людей. Величезний привіт "МДБ ДНР" (читати як ФСБ). Все під контролем! Це квіточки, далі будуть ягідки", – йдеться в повідомленні.

Так, був опублікований список офіцерів ор РЕБ 2 AК станом на 05.09.2015 року. Командиром цієї роти був капітан Олейников Михайло, заступник командира роти лейтенант Самофалов Олег, командир взводу управління лейтенант Купин Сергій та інші.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися секретні документи російських терористів, які воюють проти української армії на Донбасі.

Пізніше в мережу злили ще одну пачку документів терористів "Л/ДНР".

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