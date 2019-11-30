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1 грудня • оновлено в 06:25
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До мережі потрапили секретні документи "ДНР" із іменами найманців Путіна

24.5т
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У мережі опублікували нові документи терористів "ДНР", в яких вказані імена і звання російських офіцерів, що воювали на Донбасі.

Документи в своєму Telegram-каналі оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Просили цікавіші документи? Ловіть! "Секретно" – доповідь, завдання, виконавці. Спасибі зусиллям небайдужих людей. Величезний привіт "МДБ ДНР" (читати як ФСБ). Все під контролем! Це квіточки, далі будуть ягідки", – йдеться в повідомленні.

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Так, був опублікований список офіцерів ор РЕБ 2 AК станом на 05.09.2015 року. Командиром цієї роти був капітан Олейников Михайло, заступник командира роти лейтенант Самофалов Олег, командир взводу управління лейтенант Купин Сергій та інші.

До мережі потрапили секретні документи "ДНР" із іменами найманців Путіна

Скріншот

До мережі потрапили секретні документи "ДНР" із іменами найманців Путіна

Скріншот

До мережі потрапили секретні документи "ДНР" із іменами найманців Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися секретні документи російських терористів, які воюють проти української армії на Донбасі.

Пізніше в мережу злили ще одну пачку документів терористів "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Santi Amonito
Santi Amonito
Расстрельный список. Скоро эти "ихтамнеты" к@цапского рода "случайно" объявятся в Сирии или в Мозамбике, или хрен знает где у лысого черта на куличках. Вот там - на чужбине, им бошки и поотрезают - и поделом.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Затянувшись забористым "коксом", наша "свиноарыйця" штырлиця нарыла "секретные" документы "ворогив". Теперь его все начнут бояться.. ))
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Штуцер Лёва, свинина, вам, кацаблядям теперь писда))
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Штопанный опять говна нажрался.Штырит конкретно.Таких "документов" любой школьник на принтере напечатает коробку из-под холодильника.Только успевай бумагу подносить.
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