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28 грудня • оновлено в 16:16
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/ Розслідування

"До Києва всього 100 кілометрів": генерал назвав небезпечний напрямок вторгнення РФ

1.4т
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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що північний напрямок стає "найнебезпечнішим" для України з точки зору можливого великого вторгнення армії Російської Федерації.

"Південний напрямок залишається небезпечним, але тепер посилюється північний. Тому що Путін дотиснув Лукашенка", – сказав він OBOZREVATEL.

Генерал пояснив, що до таких висновків підштовхують останні рішення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. "Начальник генштабу збройних сил РФ на нараді за підсумками 2019 року заявив, що територія Білорусі може використовуватися як територія Росії з точки зору організації наступу", – сказав Романенко.

Північний напрямок став найнебезпечнішим для України, сказав генерал

Північний напрямок став найнебезпечнішим для України, сказав генерал

Таким чином, "північний напрямок стає для нас все небезпечнішим, особливо з урахуванням того, що від кордону Білорусі до Києва всього 100 кілометрів", – зауважив генерал.

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Він додав, що "південний напрямок до кінця не знімається з порядку денного", але "Кримський міст дещо зняв гостру необхідність організації сполучення Росії з анексованим півостровом і сухопутного коридору до Криму".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Романенко заявив, що ефективна організація територіальної оборони в Україні може зіграти роль серйозного стримувального фактора для агресора. "Окупувати території вони можуть, але це коштуватиме їм дорогу ціну. Вони ризикують просто загрузнути в цьому", – наголосив він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Олександр Лукашенко Ігор Романенко Володимир Путін
Місце
Україна
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Семёныч Семён
Семёныч Семён
Вся Россия мечтает снова посадить себе на шею 30 миллионов попрошаек.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Шел шестой год ожесточенной битвы украины и РФ, Генштаб украины все еще ожидает крупномасштабное вторжение клятого ахрессора теперь у4же с северного направления. С южного, правда, так и не дождался
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