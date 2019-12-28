"До Києва всього 100 кілометрів": генерал назвав небезпечний напрямок вторгнення РФ

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що північний напрямок стає "найнебезпечнішим" для України з точки зору можливого великого вторгнення армії Російської Федерації.

"Південний напрямок залишається небезпечним, але тепер посилюється північний. Тому що Путін дотиснув Лукашенка", – сказав він OBOZREVATEL.

Генерал пояснив, що до таких висновків підштовхують останні рішення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. "Начальник генштабу збройних сил РФ на нараді за підсумками 2019 року заявив, що територія Білорусі може використовуватися як територія Росії з точки зору організації наступу", – сказав Романенко.

Північний напрямок став найнебезпечнішим для України, сказав генерал

Таким чином, "північний напрямок стає для нас все небезпечнішим, особливо з урахуванням того, що від кордону Білорусі до Києва всього 100 кілометрів", – зауважив генерал.

Він додав, що "південний напрямок до кінця не знімається з порядку денного", але "Кримський міст дещо зняв гостру необхідність організації сполучення Росії з анексованим півостровом і сухопутного коридору до Криму".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Романенко заявив, що ефективна організація територіальної оборони в Україні може зіграти роль серйозного стримувального фактора для агресора. "Окупувати території вони можуть, але це коштуватиме їм дорогу ціну. Вони ризикують просто загрузнути в цьому", – наголосив він.

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