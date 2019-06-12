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/Розслідування

До Донецька — 100 м: ЗСУ відвоювали у "ДНР" нові території

211.4тЧитати матеріал російською

Бійцям 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції у Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Олексія Кашпоровського, яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, трохи більше місяця тому розвідники 24-ї бригади зайняли сіру зону в бік Донецька і Трудовського. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично, позиції армійців тепер розташовані всього у кількох сотнях метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона — пересунулася у Трудовський район.

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"Завдяки просуванню королівської піхоти жителям Мар'їнки менше прилітатиме. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії "перестати стріляти". Скрізь, де українська армія йде вперед, — Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ — різко перестають стріляти. Пропоную сепарам взяти на замітку — якщо вони і справді хочуть миру", — пише журналіст.

Зі свого боку вояк, який дав йому коментар, взагалі висловив надію на те, що до кінця року Україні вдасться деокупувати Донбас.

"Ми прийшли сюди не для того, щоб сидіти в окопах і перестрілюватися. Ми прийшли відвоювати цю землю, з такими намірами, як ми ішли у 2014 році, після Майдану, думали — проженемо ворога, закінчиться війна і почнемо вже будувати нашу країну. Будемо сподіватися, що Бог нам допоможе. До кінця цього року дійдемо до російського кордону, а тоді, можливо, і далі", — обнадійливо зазначив захисник України.

Прес-офіцер 24-ї бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування. Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

ЗСУ

ЗСУ

"Народна Правда"

Про зайняття нових позицій ЗСУ повідомили і у штабі ООС. За його даними, близько місяця тому воїни 24-ї бригади імені Короля Данила обладнали низку спостережних постів на околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їхнє укріплення і розбудову. Зараз у напрямку в бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

"Завдяки зміцненню позицій підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька. Відстань між позиціями сил ООС і російськими окупаційними військами на цьому напрямку подекуди становить всього кілька сотень метрів", — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Удивмительная всё таки эта недострана - шумерия. Денег нет, промышленности нет, мозгов нет, армии тоже нет, зато одни герои.
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Спиридонова Галина
Спиридонова Галина
Мoя искренняя 6лагодарноcть всeм тeм, ктo покaзал мне прекpaсный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/coav2p0 Просто пpойдя пpocтой oпрoc получила пoчти полyгoдoвую заpплaту)) Пoльзуйтесь, пока eщe еcть вoзмoжность=)
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hunt andres
hunt andres
А говорят, от Александровки до Донецка не менее 15 минут... 250 метров?
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