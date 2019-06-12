До Донецька — 100 м: ЗСУ відвоювали у "ДНР" нові території

Бійцям 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції у Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Олексія Кашпоровського, яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, трохи більше місяця тому розвідники 24-ї бригади зайняли сіру зону в бік Донецька і Трудовського. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично, позиції армійців тепер розташовані всього у кількох сотнях метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона — пересунулася у Трудовський район.

"Завдяки просуванню королівської піхоти жителям Мар'їнки менше прилітатиме. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії "перестати стріляти". Скрізь, де українська армія йде вперед, — Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ — різко перестають стріляти. Пропоную сепарам взяти на замітку — якщо вони і справді хочуть миру", — пише журналіст.

Зі свого боку вояк, який дав йому коментар, взагалі висловив надію на те, що до кінця року Україні вдасться деокупувати Донбас.

"Ми прийшли сюди не для того, щоб сидіти в окопах і перестрілюватися. Ми прийшли відвоювати цю землю, з такими намірами, як ми ішли у 2014 році, після Майдану, думали — проженемо ворога, закінчиться війна і почнемо вже будувати нашу країну. Будемо сподіватися, що Бог нам допоможе. До кінця цього року дійдемо до російського кордону, а тоді, можливо, і далі", — обнадійливо зазначив захисник України.

Прес-офіцер 24-ї бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участі вищого командування. Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

ЗСУ "Народна Правда"

Про зайняття нових позицій ЗСУ повідомили і у штабі ООС. За його даними, близько місяця тому воїни 24-ї бригади імені Короля Данила обладнали низку спостережних постів на околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їхнє укріплення і розбудову. Зараз у напрямку в бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

"Завдяки зміцненню позицій підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька. Відстань між позиціями сил ООС і російськими окупаційними військами на цьому напрямку подекуди становить всього кілька сотень метрів", — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на початку червня поблизу населеного пункту Водяне, неподалік від Маріуполя, бійці ЗСУ зайняли низку покинутих ворожих позицій. Крім того, їм вдалося знищити цілий взвод окупантів всього за кілька днів. Агресор був змушений відступити.

На початку травня воїни ООС із 46-го батальйону "Донбас-Україна" відвоювали частину окупованого Донбасу біля села Калинове.

Перед цим українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька.

Загалом, за даними ОС, за рік було відвойовано 24 квадратних кілометри Донбасу.

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