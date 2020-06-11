До активіста Стерненка прийшла поліція для примусового приводу в СБУ

Одеському активісту Сергію Стерненку вручили постанову про примусовий привід до Служби безпеки України для отримання повідомлення про підозру в самозахисті.

Про це він повідомив у своїх соцмережах. Активіст також назвав ймовірну дату майбутнього суду в справі.

"Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно зійшла з розуму! Прийшла до мене додому поліція з постановою про примусовий привід у СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру в самозахисті", – написав Стерненко.

Сергій Стерненко

За його словами, з'явитися до СБУ йому потрібно було 11 червня о 12:00. Тому активіст закликав усіх бажаючих прийти і підтримати його.

"Але найбільше ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра. Все в Києві. Буду інформувати", – підкреслив Стерненко.

Додому до одеського активіста з'явилася поліція Facebook Сергія Стерненко

Згодом у Telegram активіст додав, що днями суд дійсно має обрати йому запобіжний захід після повідомлення про підозру за самозахист.

"Можуть спробувати закрити до СІЗО. Не певен, що всіх охочих будуть пускати на засідання, ви ж знаєте нашу систему. Але кожен із вас може взяти мене на поруки. І зайти в суд", – закликав прихильників Стерненко, давши їм поради, як це зробити.

Скриншот Facebook Сергія Стерненка

Скриншот Telegram Сергія Стерненка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під стінами головного слідчого відділу СБУ в Аскольдовому провулку в Києві 18 травня сотні людей провели акцію "Руки геть від Стерненка" – в підтримку одеського активіста "Правого сектора" Сергія Стерненка. Його викликали на допит, щоб, як припускав він сам, вручити підозру в убивстві.

9 червня Служба безпеки України викликала Стерненка для вручення письмової підозри.

Андрій Радіонов, який очолював групу прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру, отриману від слідчого СБУ.

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