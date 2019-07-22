"До 12 років в'язниці": спливли нові подробиці обшуків у Кабміні

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України продовжують обшуки і слідчі дії в Кабміні і на підприємстві "Спецтехноекспорт" у справі про розкрадання майже 6,7 млн доларів.
Про це розповів в ефірі ObozTV речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко. За його словами, винуватцям може загрожувати до 12 років в'язниці.
"Сьогодні головна військова прокуратура ГПУ здійснює процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні. Воно йде за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 6,7 млн доларів. Йдеться про контракт, який укладало одне з підприємств концерну "Укроборонпром" з іноземною компанією. Цей контракт стосувався поставок Державній прикордонній службі України "Підвісна системи раннього виявлення", – розповів представник ГПУ.
"Сьогодні почалися обшуки не тільки в Кабінеті міністрів, але й у Державній прикордонній службі, Державній фіскальній службі і в держпідприємстві "Спецтехекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому". Там шукають оригінали документів, які стосуються цього контракту, і інші речі, які можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Поки що слідчі дії тривають", – додав він.
За словами Лисенка, в процесуальному порядку будуть допитані всі особи, які були задіяні в підготовці і підписанні цього контракту, а також у переговорах з цими компаніями.
"Можливі допити людей, які причетні до написання цього контракту, а також були задіяні в переговорах. Буде призначено низку експертиз, зокрема економічну. Тільки після цього можна виходити на обвинувальний акт. На сьогоднішній день про конкретні прізвища не йдеться. Кримінальне провадження відкрито за фактом. Буде допит фігурантів, не виключається оголошення підозр, обрання запобіжних заходів", – повідомив речник Генпрокуратури.
За його словами, оскільки йдеться про заволодіння значною сумою грошових коштів, покарання для винних може скласти від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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OBOZREVATEL з'ясовує, чи пов'язані з зазначеними поставками чиновники "Укроборонпрому", а також їх колишній куратор з РНБО Олег Гладковський і голова профільного парламентського комітету Сергій Пашинський, без участі яких великі оборонні угоди в Україні не проводили.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей з Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав п'ятий президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону №10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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