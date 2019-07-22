"До 12 років в'язниці": спливли нові подробиці обшуків у Кабміні

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України продовжують обшуки і слідчі дії в Кабміні і на підприємстві "Спецтехноекспорт" у справі про розкрадання майже 6,7 млн доларів.

Про це розповів в ефірі ObozTV речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко. За його словами, винуватцям може загрожувати до 12 років в'язниці.

"Сьогодні головна військова прокуратура ГПУ здійснює процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні. Воно йде за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 6,7 млн доларів. Йдеться про контракт, який укладало одне з підприємств концерну "Укроборонпром" з іноземною компанією. Цей контракт стосувався поставок Державній прикордонній службі України "Підвісна системи раннього виявлення", – розповів представник ГПУ.

"Сьогодні почалися обшуки не тільки в Кабінеті міністрів, але й у Державній прикордонній службі, Державній фіскальній службі і в держпідприємстві "Спецтехекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому". Там шукають оригінали документів, які стосуються цього контракту, і інші речі, які можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Поки що слідчі дії тривають", – додав він.

За словами Лисенка, в процесуальному порядку будуть допитані всі особи, які були задіяні в підготовці і підписанні цього контракту, а також у переговорах з цими компаніями.

"Можливі допити людей, які причетні до написання цього контракту, а також були задіяні в переговорах. Буде призначено низку експертиз, зокрема економічну. Тільки після цього можна виходити на обвинувальний акт. На сьогоднішній день про конкретні прізвища не йдеться. Кримінальне провадження відкрито за фактом. Буде допит фігурантів, не виключається оголошення підозр, обрання запобіжних заходів", – повідомив речник Генпрокуратури.

За його словами, оскільки йдеться про заволодіння значною сумою грошових коштів, покарання для винних може скласти від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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OBOZREVATEL з'ясовує, чи пов'язані з зазначеними поставками чиновники "Укроборонпрому", а також їх колишній куратор з РНБО Олег Гладковський і голова профільного парламентського комітету Сергій Пашинський, без участі яких великі оборонні угоди в Україні не проводили.

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