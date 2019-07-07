"ДНР" обстріляли мирних жителів: ЗСУ повідомили про бої і постраждалих

У неділю, 7 липня, окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт Травневе.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook, окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет. Вогонь вели з позицій біля селища Гольмівське.

"При здійсненні фотофіксації на вулиці Центральна 27, офіцери наглядової групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт, саме в результаті попадання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася", - сказано в повідомленні. Про постраждалих інформації немає.

Всього ж з початку доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши танки, гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В результаті двоє українських військових отримали бойові травми. ЗСУ довелося дати адекватну відповідь окупантам, їх втрати уточнюються.

Як повідомляє OBOZREVATEL, за минулу добу на Донбасі п'ять українських військових отримали поранення. Окупанти 26 разів порушили режим припинення вогню.

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