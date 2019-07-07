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"ДНР" обстріляли мирних жителів: ЗСУ повідомили про бої і постраждалих

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У неділю, 7 липня, окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт Травневе.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook, окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет. Вогонь вели з позицій біля селища Гольмівське.

"При здійсненні фотофіксації на вулиці Центральна 27, офіцери наглядової групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт, саме в результаті попадання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася", - сказано в повідомленні. Про постраждалих інформації немає.

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Всього ж з початку доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши танки, гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В результаті двоє українських військових отримали бойові травми. ЗСУ довелося дати адекватну відповідь окупантам, їх втрати уточнюються.

"ДНР" обстріляли мирних жителів: ЗСУ повідомили про бої і постраждалих

Як повідомляє OBOZREVATEL, за минулу добу на Донбасі п'ять українських військових отримали поранення. Окупанти 26 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А Кучмо и Мендель,говорили что,наши стреляют,так сказать....
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