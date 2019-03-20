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Для боротьби з безпілотниками США: Росія перекинула на Донбас новітню техніку

1.1тЧитати матеріал російською

На тимчасово окупованій території Донбасу Росія розмістила нові системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), покликані "глушити" безпілотники США.

Про це йдеться в аналітиці волонтерської ініціативи Inform Napalm з посиланням на дані ОБСЄ від 19 березня. Установки РЕБ були виявлені 16 березня на Луганщині.

"Безпілотник виявив автоматизовану станцію перешкоди (Р-330Ж "Житель") на автомобілі КамАЗ і комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2" неподалік від населеного пункту Південна Ломуватка в 60 км від Луганська", ‒ повідомили представники моніторингової місії.

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"Тирада-2" призначена для виведення з ладу супутників зв'язку і знаходиться на озброєнні армії РФ тільки з осені 2018 року.

Макет "Тирада-2"

Макет "Тирада-2"

Бастіон

Станція "Житель" призначена для пеленгації та аналізу сигналів джерел радіовипромінювання і для створення радіоперешкод.

Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель"

"Военное обозрение"

"Наголошуємо, ці два комплекси РЕБ глушать не тільки супутниковий зв'язок, а й хвилі коротких і ультракоротких діапазонів, мобільний і транкінговий зв'язок", ‒ повідомили волонтери.

Вони звернули увагу, що над лінією розмежування часто літає американський безпілотник Global Hawk, який, імовірно, і намагаються заглушити окупанти.

"Аналітики Inform Napalm вважають, що росіяни за допомогою нових станцій РЕБ намагаються глушити канал зв'язку між американським безпілотним літальним апаратом і супутником. Інакше їм би не було сенсу тягнути на Донбас нову потужну систему РЕБ", ‒ підсумували волонтери.

Як писав OBOZREVATEL, у січня 2019 стало відомо, що Росія завезла на окуповані території Донбасу експериментальні зразки нового озброєння. Зокрема, для боротьби з безпілотниками.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пытаются глушить но видимо безуспешно. А беспилотники сканируют и Крым и Донбасс и всю ростовскую область.
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