Для боротьби з безпілотниками США: Росія перекинула на Донбас новітню техніку

На тимчасово окупованій території Донбасу Росія розмістила нові системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), покликані "глушити" безпілотники США.

Про це йдеться в аналітиці волонтерської ініціативи Inform Napalm з посиланням на дані ОБСЄ від 19 березня. Установки РЕБ були виявлені 16 березня на Луганщині.

"Безпілотник виявив автоматизовану станцію перешкоди (Р-330Ж "Житель") на автомобілі КамАЗ і комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2" неподалік від населеного пункту Південна Ломуватка в 60 км від Луганська", ‒ повідомили представники моніторингової місії.

"Тирада-2" призначена для виведення з ладу супутників зв'язку і знаходиться на озброєнні армії РФ тільки з осені 2018 року.

Макет "Тирада-2" Бастіон

Станція "Житель" призначена для пеленгації та аналізу сигналів джерел радіовипромінювання і для створення радіоперешкод.

Р-330Ж "Житель" "Военное обозрение"

"Наголошуємо, ці два комплекси РЕБ глушать не тільки супутниковий зв'язок, а й хвилі коротких і ультракоротких діапазонів, мобільний і транкінговий зв'язок", ‒ повідомили волонтери.

Вони звернули увагу, що над лінією розмежування часто літає американський безпілотник Global Hawk, який, імовірно, і намагаються заглушити окупанти.

"Аналітики Inform Napalm вважають, що росіяни за допомогою нових станцій РЕБ намагаються глушити канал зв'язку між американським безпілотним літальним апаратом і супутником. Інакше їм би не було сенсу тягнути на Донбас нову потужну систему РЕБ", ‒ підсумували волонтери.

Як писав OBOZREVATEL, у січня 2019 стало відомо, що Росія завезла на окуповані території Донбасу експериментальні зразки нового озброєння. Зокрема, для боротьби з безпілотниками.

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