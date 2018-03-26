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"Діють підступно": Порошенко заявив про російську атаку на Закарпатті

5.4тЧитати новину російською

Президент Петро Порошенко заявив, що Закарпаття стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити відносини України із західними партнерами.

Свою позицію глава держави озвучив під час виступу з нагоди 4-ї річниці Національної гвардії, передають "Українські Новини".

"Цілий ряд подій останнього часу свідчать, що боротьба справжніх патріотів України за право жити в суверенній, незалежній, сильній, демократичній, європейській державі йде по всій її території: від Донбасу, де здійснюється пряма іноземна агресія проти нашої держави, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити відносини нашої держави з нашими західними партнерами", - сказав він.

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За словами Порошенка, ряд українських політиків фінансуються Росією.

"На фронті або по колорадській стрічці, або по російському триколору дуже легко впізнати ворога. Складніше розібратися в тилу, адже всередині України ворог камуфлюється, гримується, мімікрує, діє замасковано, підступно, маскуючись через п'яту колону", - сказав він.

Президент зазначив, що ворог використовує в своїх інтересах і вплітає в свої ганебні сценарії політиків, які на перший погляд "створюють враження цілком проукраїнських, нібито патріотичних".

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"У них на лобі не написано, що іноді вони не соромляться брати гроші навіть з Москви", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розповів про загрозу угорських паспортів в регіоні.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
Національна гвардія
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