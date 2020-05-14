"Дію" зламали? Поліція оприлюднила результати розслідування витоку даних українців

Поліція не виявила фактів кібератаки на державний мобільний додаток "Дія".

Перші результати розслідування оприлюднені на сайті Національної поліції України.

"Інформація про нібито кібератаку і кібервразливість державного мобільного додатка "Дія" не підтвердилася: працівники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування було встановлено, що інформація, поширена в соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих із різних джерел і ресурсів.

Також зазначається, що інформація низки баз даних була актуальна ще понад рік тому.

У поліції уточнили, що остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій і проведення експертизи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці в соцмережах повідомили про нібито злам додатку "Дія" та виток їхніх персональних даних. З'ясувалося, що в Telegram працював бот, який пропонував продати дані – паспорти та водійські права з фото. У Міністерстві цифрової трансформації повідомлення про причетність "Дії" назвали фейком і заявили про атаку на відомство.

Поліція почала розслідування витоку даних.

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