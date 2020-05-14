Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Дію" зламали? Поліція оприлюднила результати розслідування витоку даних українців

8.1т
Читати матеріал російською

Поліція не виявила фактів кібератаки на державний мобільний додаток "Дія".

Перші результати розслідування оприлюднені на сайті Національної поліції України.

"Дію" зламали? Поліція оприлюднила результати розслідування витоку даних українців

"Інформація про нібито кібератаку і кібервразливість державного мобільного додатка "Дія" не підтвердилася: працівники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів", – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування було встановлено, що інформація, поширена в соцмережах, зокрема в Telegram-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих із різних джерел і ресурсів.

Також зазначається, що інформація низки баз даних була актуальна ще понад рік тому.

У поліції уточнили, що остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій і проведення експертизи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці в соцмережах повідомили про нібито злам додатку "Дія" та виток їхніх персональних даних. З'ясувалося, що в Telegram працював бот, який пропонував продати дані – паспорти та водійські права з фото. У Міністерстві цифрової трансформації повідомлення про причетність "Дії" назвали фейком і заявили про атаку на відомство.

Поліція почала розслідування витоку даних.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кібератака на Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Кібератака на Україну
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України кіберполіція Кібератака
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
7
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги