Диверсанти влаштували підлість на Донбасі для воїнів ООС: поранений військовий

У понеділок, 29 липня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по нашим захисникам з реактивного піхотного вогнемета і великокаліберного кулемета, повідомляє прес-центр ООС.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Кам'янки - з реактивного піхотного вогнемета;

в районі населеного пункту Гнутове - з міномета калібру 82 мм;

неподалік Водяного - з великокаліберного кулемета.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє ООС.

З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз біля Луганського - з гранатометів різних систем.

У той же час, Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому всі умови перемир'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня в штабі ООС повідомили про обстріл терористами КПВВ "Мар'їнка". Ніхто з військових не постраждав.

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