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Диверсанти влаштували підлість на Донбасі для воїнів ООС: поранений військовий

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У понеділок, 29 липня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по нашим захисникам з реактивного піхотного вогнемета і великокаліберного кулемета, повідомляє прес-центр ООС.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу Кам'янки - з реактивного піхотного вогнемета;

  • в районі населеного пункту Гнутове - з міномета калібру 82 мм;

  • неподалік Водяного - з великокаліберного кулемета.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє ООС.

З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз біля Луганського - з гранатометів різних систем.

У той же час, Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому всі умови перемир'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 липня в штабі ООС повідомили про обстріл терористами КПВВ "Мар'їнка". Ніхто з військових не постраждав.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Выходные не прошли мимо вшивого всу.....бурячанка видать лилась рекой!
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CARGO 100
CARGO 100
"Щас понабегут ххло х**ло в кастрюлях на обсуждение ...
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
CARGO 100, ну да, ты уже первым прибежал
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, не верьте, что сообщает пресс-центр ООС.
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