"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

У Києві на акції протесту під Верховною Радою проти скасування мораторію на продаж землі в Україні зняли групу неповнолітніх хлопців, які палили.

Відео, опубліковане у Facebook, викликало бурхливу реакцію користувачів мережі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Очевидець зняв, як четверо хлопців (один у куртці з написом "Національний корпус" на спині) по черзі курили самокрутку.

Скрін відео

"Аграрії під Верховною Радою пробують урожай цього року", "Цікаво, чи можна притягнути до відповідальності, адже вони малолітні діти?" "Гнати в шию всіх, нехай справою займаються", "Одну закрутку і ту навпіл", "Тепер зрозуміло, хто там кричить "банду геть", "Батьки, може, хто впізнає свого сина, накрутіть вуха і по дупі ременем", – пишуть у коментарях.

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Скрін відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури й ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

Окремі учасники намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі та при цьому пошкодили асфальт. Незабаром між мітингувальниками і поліцейськими сталася сутичка.

Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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