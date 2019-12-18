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18 грудня • оновлено в 23:23
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"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

1.6т
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У Києві на акції протесту під Верховною Радою проти скасування мораторію на продаж землі в Україні зняли групу неповнолітніх хлопців, які палили.

Відео, опубліковане у Facebook, викликало бурхливу реакцію користувачів мережі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Очевидець зняв, як четверо хлопців (один у куртці з написом "Національний корпус" на спині) по черзі курили самокрутку.

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"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скрін відео

"Аграрії під Верховною Радою пробують урожай цього року", "Цікаво, чи можна притягнути до відповідальності, адже вони малолітні діти?" "Гнати в шию всіх, нехай справою займаються", "Одну закрутку і ту навпіл", "Тепер зрозуміло, хто там кричить "банду геть", "Батьки, може, хто впізнає свого сина, накрутіть вуха і по дупі ременем", – пишуть у коментарях.

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скрін відео

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скрін відео

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

"Молоді аграрії курять новий урожай": відео з дітьми на протестах під Радою розлютило українців

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

  • Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури й ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • Окремі учасники намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі та при цьому пошкодили асфальт. Незабаром між мітингувальниками і поліцейськими сталася сутичка.

  • Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Акції протесту в Києві Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
видео діти куріння соцмережі
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что ж за злобные такие высказывания, как можно, ОниЖеДети. На майдане конечно были по старше, как пишут СМИ на нем были студенты в возрасте по 40 лет. А злопыхателям было бы роднее, чтобы эти мальчуганы обнимались и дружелюбно размахивали радужными флажками?
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