Дістане за 130 км: у РНБО уточнили долю суперзброї для ЗСУ

Ракетні комплекси "Вільха-М" та "Нептун" успішно проходять всі етапи випробувань і в плановому порядку будуть поступати на озброєння української армії.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає "Апостроф". За його словами, за долю цих проектів можна не переживати, тому що він особисто тримає руку на пульсі.

"Виходячи з програми розробки і проведення випробувань, відповідь на це можна дати до кінця цього року. Ракетні комплекси швидко не створюються. Навіть у СРСР при випробуваннях РСЗВ "Смерч" було вироблено понад 1500 пусків. У нас немає таких широких можливостей, тому ми намагаємося здійснювати якомога менше помилок", – сказав Кривоніс.

Випробування "Вільхи-М" "Укрінформ"

Видання уточнює, що український ракетний комплекс "Вільха" створений на основі елементів 300-мм радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", але з використанням однойменної української коригувальної ракети, розробки київського КБ "Луч". Кожна пускова установка "Вільхи" здатна вразити 12 різних цілей.

Зараз прийнята на озброєння "Вільха" з дальністю дії до 70 км і проводяться випробування модернізованої ракети "Вільха-М", з дальністю дії до 130 км.

Також активно проводяться випробування українського комплексу крилатих ракет "Нептун" – однойменна ракета також створена фахівцями КБ "Луч".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео випробувань "Вільхи-М". Зброю перевіряли на дальність.

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