"Продавала" громадянство України: НАБУ і САП взялися за одіозну ексчиновницю

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру одіозній колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій у справі про хабарництво.

Про це в четвер, 19 грудня, повідомив в своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

За його інформацією, колишній чиновниці інкримінують "прийняття посадовою особою пропозиції або отримання неправомірної вигоди".

Діна Пімахова: НАБУ і САП взялися за ексчиновницю РБК-Україна

За даними слідства, в червні 2017 підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на проживання в Україні громадянину В'єтнаму на один рік із можливістю продовження терміну до трьох років. За це вона отримала неправомірну вигоду в розмірі 1800 доларів.

Крім того, як встановило слідство, в серпні 2017 Пімахова запропонувала організувати придбання громадянином Ірану громадянства України. За це вона просила неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пімахова втрапила в корупційний скандал із детективом НАБУ.

У березні 2018 року Пімахову звільнили з міграційної служби за власним бажанням.

Також стало відомо, що чиновниця кілька років назад оформила на свою матір квартиру в Києві вартістю в кілька мільйонів гривень і елітне авто Porsche Cayenne, якими користується сама.

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