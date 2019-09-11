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11 вересня • оновлено в 22:17
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/ Розслідування

"Дим і паніка": у селі під Калинівкою розповіли про вибухи на складах

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Вибух на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області викликав паніку серед населення в селі Дорожнє, яке розташоване за 800 метрів від них.

Про це розповіла сільський голова Дорожнього Яна Пушечникова в коментарі OBOZREVATEL. "Коли люди почули вибухи, почалася паніка. Люди дуже боялися, що буде те ж саме, що у 2017 році", – зауважила вона.

Сільська голова нагадала про те, що два роки тому під час вибухів на складах людей довелося евакуювати, а в більшості будинків вибуховою хвилею вибило усі шибки.

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За її словами, цього разу НП не мала особливих негативних наслідків. "Був тільки дим і паніка, більше нічого. Деякі люди збиралися виїздити з села", – повідомила сільський голова.

"Але ми сказали людям: все під контролем, все буде добре – і вони заспокоїлися", – сказала вона.

Яна Пушечнікова додала, що школа, яка розташована у 3 кілометрах від Дорожного, "працювала у звичайному режимі".

Нагадаємо, раніше про ситуацію у селі Сальники розповів сільський голова Андрій Вовк.

Під час попередньої НП на складах у Калинівці, яка трапилася у ніч з 26 на 27 вересня 2017 року, місцеві жителі довколишніх сіл були оперативно евакуйовані; обійшлося без жертв, але кілька снарядів "приземлилося" в городи, був пошкоджений один будинок.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 11 вересня на складах Міністерства оборони у Калинівці Вінницької області трапилися шість вибухів. На місце НП відбула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Вінниця
Тег
вибухи на складах
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