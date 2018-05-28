Дикий дефіцит: в Донецьку виникла нова проблема

В окупованому терористами "ДНР" Донецьку спостерігається гострий дефіцит бензину.

Про це "Новинам Донбасу" повідомили місцеві жителі, нарікаючи, що в усьому місті бензин можна знайти лише на кількох заправках.

В "ДНР" визнають факт відсутності бензину і пов'язують це з затримками поставок. "На даний момент на заправках бензину немає. Це пов'язано із затримкою транспортування палива в республіку", - говорять окупанти.

Багато донеччан ставляться до цього твердження скептично і підозрюють, що паливо спеціально "притримують", щоб потім продавати його дорожче.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше частина Донбасу залишилася без води.