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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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"Дідусь дивився, як помирала онучка": подробиці ДТП із п'яним адвокатом під Ужгородом

19.2тЧитати матеріал російською

На Закарпатті суд заарештував на два місяці адвоката, який п'яним насмерть збив 11-річну Олександру Богаті. OBOZREVATEL дізнався подробиці страшної аварії.

Як розповіли нашим журналістам у сільраді Малої Доброні Ужгородського району, трагедія трапилася, коли дівчинка гралася поруч із будинком.

"У цей час з дороги злетів автомобіль, який збив дитину, зніс дерево і врізався в огорожу. Все це відбулося на очах дідуся, який в цей час перебував біля воріт. Він бачив, як помирала внучка і зараз перебуває у шоковому стані. Ми тут всі у шоці", — розповіли у сільраді.

Водій в'їхав в огорожу

Водій в'їхав в огорожу

Прокуратура Закарпатської області

Новини
Тисячі п'яних за кермом: поліція Києва озвучила шокуючі дані

Багато жителів села знали і любили дівчинку, кажуть, що вона була весела і добра. Мама Еріка та її півторарічний синок більше ніколи не побачать Сашу...

За даними "Закарпаття онлайн", за кермом позашляховика перебував 35-річний адвокат Микола Кемінь — житель с. Червоне Закарпатської області. Чоловік також обіймає посаду юристконсультанта у Сюртівській сільраді.

Відповідно до декларації, у Кеміня є дружина і двоє дітей.

Позашляховик збив дитину, зніс дерево і врізався у паркан

Позашляховик збив дитину, зніс дерево і врізався у паркан

Прокуратура Закарпатської області

"Дідусь дивився, як помирала онучка": подробиці ДТП із п'яним адвокатом під Ужгородом

Прокуратура Закарпатської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього рух, що призвело до загибелі). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За даними прокуратури Закарпатської області, на момент трагедії водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На сьогодні чоловік затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Місце трагедії

Місце трагедії

Google. Maps

ДТП трапилося в с. Мала Добронь

ДТП трапилося в с. Мала Добронь

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області працівник поліції влаштував масштабну ДТП, в результаті якої загинула сім'я з 10-річною дитиною.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Місце
УкраїнаУжгород
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
До 8 лет за жизнь ребенка??? И еще эта сволочь получит максимум 5. И за примерное поведение выйдет через полтора-два года! Эх, дед-дед...Надо было его прямо в машине удавить!
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
Какой ужас, мои собалезнования родным...
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