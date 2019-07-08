"Дідусь дивився, як помирала онучка": подробиці ДТП із п'яним адвокатом під Ужгородом

На Закарпатті суд заарештував на два місяці адвоката, який п'яним насмерть збив 11-річну Олександру Богаті. OBOZREVATEL дізнався подробиці страшної аварії.

Як розповіли нашим журналістам у сільраді Малої Доброні Ужгородського району, трагедія трапилася, коли дівчинка гралася поруч із будинком.

"У цей час з дороги злетів автомобіль, який збив дитину, зніс дерево і врізався в огорожу. Все це відбулося на очах дідуся, який в цей час перебував біля воріт. Він бачив, як помирала внучка і зараз перебуває у шоковому стані. Ми тут всі у шоці", — розповіли у сільраді.

Водій в'їхав в огорожу Прокуратура Закарпатської області

Багато жителів села знали і любили дівчинку, кажуть, що вона була весела і добра. Мама Еріка та її півторарічний синок більше ніколи не побачать Сашу...

За даними "Закарпаття онлайн", за кермом позашляховика перебував 35-річний адвокат Микола Кемінь — житель с. Червоне Закарпатської області. Чоловік також обіймає посаду юристконсультанта у Сюртівській сільраді.

Відповідно до декларації, у Кеміня є дружина і двоє дітей.

Позашляховик збив дитину, зніс дерево і врізався у паркан Прокуратура Закарпатської області

Прокуратура Закарпатської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього рух, що призвело до загибелі). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За даними прокуратури Закарпатської області, на момент трагедії водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На сьогодні чоловік затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Місце трагедії Google. Maps

ДТП трапилося в с. Мала Добронь Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області працівник поліції влаштував масштабну ДТП, в результаті якої загинула сім'я з 10-річною дитиною.

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