Дев'ять разів ішли у бій: терористи провалили нові атаки на Донбасі

На Донбасі у вівторок, 16 квітня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, водночас чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння — міномети калібрів 120 і 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти сім разів обстріляли позиції наших військ. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі відкривав вогонь.

ТСН

Під час обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 16 квітня трьох окупантів було знищено, ще чотирьох — поранено", — йдеться в повідомленні.

У прес-центрі підкреслили, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Луганщині військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил провели вдалу спецоперацію. Українським розвідникам вдалося знищити укріплення, з яких бойовики регулярно здійснювали обстріли із важкого озброєння.

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