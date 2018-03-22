Десятки "тітушок" увірвалися на пленум Федерації профспілок ЖКГ

На пленум ЦК Федерації профспілок працівників ЖКГ, що проходив 22 березня в київському готелі "Турист", напали "тітушки".

Деяких учасників пленуму облили зеленкою, захід було перервано, пише Espreso.

За словами працівників готелю, в нападі брали участь дві групи по 15 чоловік, одягнених в цивільне. Нападники спробували захопити документацію Федерації, однак їм завадила поліція, яка прибула на місце інциденту.

Більшості нападників вдалося втекти з місця події, але кількох "тітушок" поліції вдалося затримати.

Учасники пленуму припускають, що за цим нападом може стояти заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко. Його мета - дискредитувати голову ЦК Федерації профспілок працівників ЖКГ Олексія Романюка.

Олексій Романюк є головою наглядової ради "Укрпрофоздоровниці". За словами учасників пленуму, Романюк блокує продаж санаторіїв федерації, в якій зацікавлені близькі Саєнкові люди.

Правоохоронці вилучають в якості речових доказів документи, які намагалися викрасти напали на пленум "тітушки".

Після втручання поліції пленум продовжив роботу.