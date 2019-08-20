Десятки гаубиць і танків: ОБСЄ помітила масштабне скупчення бойової техніки окупантів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксували у терористів на Донбасі скупчення гаубиць і танків.
Про це сказано в звіті від 19 серпня, опублікованому на сайті СММ.
Відзначається, що з порушенням певних координат відведення важкого озброєння в неконтрольованих урядом України районах Донбасу 17 серпня безпілотний літальний міні-апарат СММ помітив вісім самохідних гаубиць (2С1, "Гвоздика", 122 мм) і три буксовані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) на полігоні біля Тернового (57 км на схід від Донецька).
На Донбасі помітили скупчення техніки терористів
news.dn.ua
Там же було виявлено 29 танків (13 Т-64 і 16 Т-72) і два самохідних артилерійських знаряддя (2С9 "Нона-С", 120 мм).
Крім того, 17 серпня безпілотник місії зафіксував ознаки військової присутності на Донбасі: в Брянці була виявлена зенітна установка. Крім того, поруч із позиціями ЗСУ поблизу Набережного помічена 110-метрова траншея.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ виявили скупчення бойової техніки терористів на Донбасі і успішно провели спецоперацію із її знищення.
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