Держгеонадра може очолити людина Коломойського – експерти

Керівником Державної служби геології і надр, яка видає ліцензії на видобуток корисних копалин, навряд чи стане незалежна фігура. З огляду на вплив на значну частину рішень, які ухвалюються в державі, з боку бізнесмена Ігоря Коломойського, цю структуру, швидше за все, віддадуть наближеній до нього людині.

У цьому переконані член правління Української Гельсінської Спілки Володимир Чемерис і відомий волонтер і блогер Мирослав Гай.

За інформацією ІА "Українські новини"., наразі у Києві проходить конкурс на посаду керівника Держгеонадр. Серед решти претендентів в ньому бере участь екскерівниця юридичної служби цієї організації Христина Браіловська. Саме за час її роботи компанії багатьох українських бізнесменів отримали пакети ліцензій на розробку корисних копалин. Особливо лояльною Браіловська була до бізнес-структур Ігоря Коломойського.

Визначати переможця конкурсу буде Кабінет міністрів України. При цьому, на думку Чемериса, у Браіловської шанси очолити Держгеонадра – досить високі.

Христина Браіловська (друга зліва) Укрінформ

"Новий уряд є представником інтересів крупного капіталу, як і президент. І тому очевидно, що той чи інший міністр буде орієнтуватися на одного з акціонерів нової влади. Виходячи з цього, керівником такої установи, як Держгеонадра, буде або той, хто вже обіймав подібну посаду, або колишній заступник чи начальник одного з відділень", - констатує Чемерис.

Він також звертає увагу на те, що після приходу нових міністрів у міністерствах залишається досить багато старих співробітників, які до певної міри можуть вплинути на результат конкурсу.

"Зі старого Кабміну в новий "перекочували" всього два міністри. Але ж інші пости обіймають люди, які були заступниками, начальниками управлінь у попередніх міністерствах, або колишні співробітники грантових структур при попередніх міністерствах", - переконаний Чемерис.

Саме з їх допомогою, на думку Мирослава Гая, Коломойський і буде лобіювати призначення "правильної" людини.

"Виходить, що пан Коломойський вклав величезні кошти у передвиборчу кампанію Зеленського і тепер почуває себе чудово. Те ж стосується і того, що відбувається в Держгеонадра", - зазначив він.

За словами Гая, завдяки впровадженню людини Коломойського у Держгеонадра, фірми бізнесмена фактично отримають монополію над певними категоріями корисних копалин в Україні.

"Держгеонадра - це надважлива структура, за яку ведеться серйозна боротьба. Йдеться про видобуток народних ресурсів", - вважає ветеран АТО.

Нагадаємо, що Крістіна Браіловська може очолити Державну службу геології та надр України. Її роботу в Держгеонадр пов'язують із програними в інтересах нафтогазових олігархів судами. За час її керівництва юридичною службою організації вагомими пакетами ліцензій на розробку корисних копалин розжилися компанії Фукса, Коломойського, Злочевського.

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