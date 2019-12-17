Деркач заявив про роботу Пінчука на КДБ: у олігарха відповіли

Прес-служба Фонду Віктора Пінчука спростувала інформацію про те, що олігарх був агентом КДБ.

"Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", – повідомили в коментарі " Інтерфакс-Україна".

Про причетність Пінчука до радянського Комітету держбезпеки заявив позафракційний народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши докази. За його даними, олігарх в 1987 році зобов'язався працювати на КДБ під ім'ям "Валерій".

Також політик повідомив, що що Пінчук нібито згортає весь свій бізнес і збирається тікати з України, адже проти нього розгорнеться масована атака.

Незважаючи на спростування пресслужби Фонду Віктора Пінчука, інформацію Деркача не можна вважати безпідставною, оскільки раніше він сам працював оперуповноваженим в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області. А його батько, генерал Леонід Деркач від початку незалежності України був пов'язаний із СБУ, і в період з 1998 по 2001 рік очолював відомство. В Управління КДБ УРСР він працював з 1972-го.

Віктор Пінчук marionetki.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше підприємець Михайло Бродський розповів, що Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, безпосередньо не причетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії по обілення репутації свого тестя.

Зокрема, завданням Пінчука було дискредитувати справжність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за злочин.

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