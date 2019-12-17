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17 грудня • оновлено в 18:56
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Деркач заявив про роботу Пінчука на КДБ: у олігарха відповіли

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Прес-служба Фонду Віктора Пінчука спростувала інформацію про те, що олігарх був агентом КДБ.

"Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", – повідомили в коментарі " Інтерфакс-Україна".

Про причетність Пінчука до радянського Комітету держбезпеки заявив позафракційний народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши докази. За його даними, олігарх в 1987 році зобов'язався працювати на КДБ під ім'ям "Валерій".

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Також політик повідомив, що що Пінчук нібито згортає весь свій бізнес і збирається тікати з України, адже проти нього розгорнеться масована атака.

Незважаючи на спростування пресслужби Фонду Віктора Пінчука, інформацію Деркача не можна вважати безпідставною, оскільки раніше він сам працював оперуповноваженим в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області. А його батько, генерал Леонід Деркач від початку незалежності України був пов'язаний із СБУ, і в період з 1998 по 2001 рік очолював відомство. В Управління КДБ УРСР він працював з 1972-го.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

marionetki.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше підприємець Михайло Бродський розповів, що Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, безпосередньо не причетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії по обілення репутації свого тестя.

  • Зокрема, завданням Пінчука було дискредитувати справжність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за злочин.

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Особи
Андрій Деркач Віктор Пінчук
Місце
Україна
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