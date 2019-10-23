Нардепів запідозрили у хабарництві: САП почала розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої корупції серед народних депутатів.

Як йдеться в повідомленні прес-служби САП, справа відкрита після інформації, оприлюдненої в ЗМІ.

Зокрема, розслідується можливе отримання хабара 11 народними депутатами, членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, які, можливо, отримали по $ 30 тис. неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України запропонували перевірити відразу з десяток нардепів від "Слуги народу" на детекторі брехні. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроект №2047. Його завдання – ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

Так, у розпорядженні OBOZREVATEL з'явився список депутатів, які виступали за і проти схеми.

За скасування: Данило Гетманцев (Слуга народу); Олександр Сова (Слуга народу); Олександр Ковальчук (Слуга народу); Мар'ян Заблоцький (Слуга народу); Олексій Устенко (Слуга народу); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Проти скасування (або утрималися): Олександр Дубинський (Слуга народу); Олексій Ковальов (Слуга народу); Дарина Володіна (Слуга народу); Андрій Холодов (Слуга народу); Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу); Ірина Аллахвердієва (Слуга народу); Елла Рєпіна (Слуга народу); Олег Марусяк (Слуга народу); Юлія Діденко (Слуга народу); Анастасія Ляшенко (Слуга народу); Олег Воронько (Слуга народу); Олексій Леонов (Слуга народу); Анна Колесник (Слуга народу); Ігор Палиця (За майбутнє); Ніна Южаніна (Європейська солідарність).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!