"Деокупацію неминуча": Джемілєв розповів, як повернути Крим

Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що деоккупація Криму неминуча.
На його думку, для початку потрібно створити переговорну платформу з числа країн, що підписали свого часу Будапештський меморандум. Таку заяву Джемілєв зробив під час лекції про півострів у Стенфордському університеті (Каліфорнія, США), передає "Крим. Реалії".
"Санкції, які було введено проти Росії, вже досить серйозно впливають на її економіку, а деякі процеси, які почалися в результаті них, мають незворотній характер. Окремо спасибі я хотів би сказати Сполученим Штатам, які твердо заявили, що санкції не будуть зняті до повернення Криму Україні. Я сам бачив у Вашингтоні російських олігархів, готових заплатити величезні хабарі за їх виключення зі списку санкцій", - заявив він.
Джемілєв зазначив, що ці спроби в результаті залишилися безуспішними.
"Звичайно, є ризик, що в разі зняття з Росії найсерйозніших санкцій вона може спробувати ситуацію в Криму перевести в заморожений конфлікт. Але для нашого народу такий варіант неприйнятний. Щомісяця окупації - це найжорстокіший удар по нашому народу. У нас немає іншої батьківщини, крім Криму, і ми будемо домагатися його деокупації", - резюмував Джемілєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джемілєв заявив, що відсутність повернення Криму до України може спричинити за собою загрозу всьому світопорядку.
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