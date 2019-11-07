"Діліть Україну!" У скандалі з "пасткою" для ЗСУ у Facebook трапився новий поворот

У групі Facebook, яка збирала особисту інформацію про учасників АТО/ООС підозрілими опитуваннями, почали з'являтися пропагандистські меседжі про "братні народи" і необхідність примирення з Росією.

Більше того, один із її модераторів Владислав Решетилов пригрозив скаргами в СБУ на добровольців, учасників Євромайдану та українських патріотів. Про новий поворот у скандалі розповів на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Скандал у Facebook

"Ви ж пам'ятаєте пост про те, як наші військові самі про себе у відкриту зливають дані? Всіх, хто писав адекватні коменти і запитання, у цій спільноті одразу блокують і далі продовжують збирати дані військових. Спільнота модерується у Харкові, а ось і коментар одного з модераторів", – написав він.

Зокрема згаданий Решетилов звинуватив найактивніших представників українського суспільства у розпалюванні ненависті та у поділі країни.

"Заява в СБУ і поліцію подається на всіх, хто розпалював і ділив Україну на "правильних" і "неправильних", тобто працював на розкол єдиної країни", – написав поплічник російських окупантів.

Штефана обурили такі висловлювання з антиукраїнським підтекстом, а також сліпа довірливість українських захисників, які добровільно піддають себе небезпеці, приєднуючись до подібних спільнот.

"Нічого вам не нагадує цей посил і меседж? Правильно, так, це саме те, що ви і подумали. Воїни (олені) і далі продовжують писати. А всіх незгодних блокують і назвали тролями. Цікава спільнота з цікавими модерами, які по черзі кидають пости українською і російською, а в коментарях з'являються посили про "мишебратья", "адіннарот", "давайте миритися", – обурюється український офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ Олег Самойленко заявив, що популярні українські патріотичні пабліки в соцмережах можуть куруватися працівниками ФСБ Росії, щоб штучно "розгойдувати" ситуацію в країні.

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