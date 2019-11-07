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7 листопада • оновлено в 13:17
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"Діліть Україну!" У скандалі з "пасткою" для ЗСУ у Facebook трапився новий поворот

1.7т Читати матеріал російською

У групі Facebook, яка збирала особисту інформацію про учасників АТО/ООС підозрілими опитуваннями, почали з'являтися пропагандистські меседжі про "братні народи" і необхідність примирення з Росією.

Більше того, один із її модераторів Владислав Решетилов пригрозив скаргами в СБУ на добровольців, учасників Євромайдану та українських патріотів. Про новий поворот у скандалі розповів на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Скандал у Facebook

Скандал у Facebook

"Ви ж пам'ятаєте пост про те, як наші військові самі про себе у відкриту зливають дані? Всіх, хто писав адекватні коменти і запитання, у цій спільноті одразу блокують і далі продовжують збирати дані військових. Спільнота модерується у Харкові, а ось і коментар одного з модераторів", – написав він.

Зокрема згаданий Решетилов звинуватив найактивніших представників українського суспільства у розпалюванні ненависті та у поділі країни.

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"Заява в СБУ і поліцію подається на всіх, хто розпалював і ділив Україну на "правильних" і "неправильних", тобто працював на розкол єдиної країни", – написав поплічник російських окупантів.

"Діліть Україну!" У скандалі з "пасткою" для ЗСУ у Facebook трапився новий поворот

Штефана обурили такі висловлювання з антиукраїнським підтекстом, а також сліпа довірливість українських захисників, які добровільно піддають себе небезпеці, приєднуючись до подібних спільнот.

"Нічого вам не нагадує цей посил і меседж? Правильно, так, це саме те, що ви і подумали. Воїни (олені) і далі продовжують писати. А всіх незгодних блокують і назвали тролями. Цікава спільнота з цікавими модерами, які по черзі кидають пости українською і російською, а в коментарях з'являються посили про "мишебратья", "адіннарот", "давайте миритися", – обурюється український офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ Олег Самойленко заявив, що популярні українські патріотичні пабліки в соцмережах можуть куруватися працівниками ФСБ Росії, щоб штучно "розгойдувати" ситуацію в країні.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Facebook
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филя филя
филя филя
этот штефан недоволен противниками раскола украины? по его мнению кто розжигает и делит украину это хорошие люди?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
филя филя, это логика "свидомитов", нормальным людям ее не понять.
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