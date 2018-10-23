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Де жителі Ічні отримають компенсацію: адвокат розкрив деталі

2.3тЧитати матеріал російською

Після вибухів в арсеналі біля Ічні, на Чернігівщині, які заподіяли місту істотних руйнувань, компенсацією постраждалим жителям повинні зайнятися органи місцевого самоврядування.

Про це в ефірі ObozTV розповів адвокат Єгор Штокалов. За його словами, місцева влада повинна надати всім постраждалим тимчасове житло з подальшою компенсацією завданої шкоди, або ж нове житло замість знищеного.

"Як відбувається процес компенсації? Створюється комісія із компенсації збитків потерпілим особам, комісія виходить на місце, оцінює завдані збитки, підтверджує факт заподіяння шкоди, і визначає - яку грошову компенсацію необхідно надати постраждалим", - пояснив Штокалов.

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Він уточнив, що компенсації підлягає збиток, нанесений худобі, рухомому і нерухомому майну, а також багаторічним насадженням.

"Де саме буде видаватися житло - це визначається органом місцевого самоврядування. Але, як правило, воно повинно бути в межах населеного пункту", - наголосив адвокат.

Для отримання вищевказаної компенсації, розповів Штокалов, постраждалим необхідно отримати довідку про те, що вони є особами, потерпілими внаслідок цієї події, а також отримати акт огляду пошкодженого майна. Крім цього, буде не зайвим провести будівельну експертизу, в якій буде дана оцінка завданих збитків та вартість його відновлення, якщо таке ще рентабельно.

"Тому що якщо, грубо кажучи, снаряд потрапив у трикімнатний будинок, то швидше за все він не підлягає відновленню", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області на території 6-го арсеналу Командування сил підтримки Збройних Сил України (в/ч А-1479) в ніч на 9 жовтня сталися вибухи, почалася сильна пожежа. У результаті були евакуйовані 15 тис. осіб, закрито повітряний простір у радіусі 20 км від місця НП. Рух залізничного та автомобільного транспорту припинено.

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Теми
Вибух на складах боєприпасів в ІчніПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Єгор Штокалов
Місце
УкраїнаЧернігів
Об'єкти
Ічнявибухи на складах
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Местный богатейший бюджет? Отлично. Зимовать люди будут на улице
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