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"Хотіли хардкору!" Нацкорпус влаштував масове побоїще у Черкасах

2.8тЧитати матеріал російською

У Черкасах представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко.

Вони висунули вимоги, йдеться на сторінці Нацкорпуса у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Де відрубані руки Гладковського?", "Свинарчука – на нари!" – кричали мітингувальники біля палацу Дружби народів, коли зі сцени лунав гімн України.

До самої сцени їм завадили пройти правоохоронці. При цьому націоналісти заявили, що силовики застосували сльозогінний газ.

"Хотіли хардкору!" Нацкорпус влаштував масове побоїще у Черкасах

Скріншот

"Хотіли хардкору!" Нацкорпус влаштував масове побоїще у Черкасах

Скріншот

"Хотіли хардкору!" Нацкорпус влаштував масове побоїще у Черкасах

Скріншот

Новини
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Пізніше вони перемістилися до будівлі Черкаської обласної державної адміністрації і вимагали пояснень від її голови Олександра Вельбівця.

За даними МВС, у сутичках постраждали 10 правоохоронців.

"У Черкасах ... представники "Національного корпусу" намагалися заблокувати кортеж глави держави і почали провокувати на бійку рядових жителів Черкас і поліцію. Активісти спробували прорватися на сцену, застосовуючи піротехніку. Правоохоронці застосували поліцейські заходи примусу. В результаті зіткнення постраждали 10 поліцейських, в тому числі і начальник ГУНП в Черкаській області генерал поліції третього рангу Валерій Лютий – йому розсікли обличчя", – повідомила прес-служба МВС.

За вказаним фактом порушили кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що протестуючі "хотіли хордкору".

"Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу Петра Порошенка в Черкасах зробили представники "Національного корпусу" – неприпустимо! Праведний гнів про корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно – не може. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності. Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти кіт оройя ви справедливо протестуєте", – заявив він.

Раніше в Києві під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олег ГладковськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
УкроборонпромНацкорпус
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Зямов Oся
Зямов Oся
Що Педро? Это тебе не шапку с девочки снять.
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Scrapper Rondo
Scrapper Rondo
Не було там масової сходки)) Пару десятків їх там було, але не встигли... Відео, як в Черкасах Педро втік від Національного корпусу. Хлопці спізнилися на кілька хвилин! Я сам знімав. https://www.youtube.com/watch?v=YAmthU14UaA&t=5s
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Вородки...
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Зямов Oся
Зямов Oся
Шаргородська Джулія, само ты выродок, педрофил.
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