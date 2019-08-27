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"Де російська мова – там Росія!" Ексватажок "ДНР" зухвало пригрозив Україні

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Якщо Україна та інші пострадянські країни не підтримають концепцію "русского міра", їм загрожує реалізація плану ірредентизму – повного поглинання Російською Федерацією.

Таку нахабну погрозу територіальній цілісності суверенних держав виклав на своєму Telegram-каналі один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Казаков.

"Нашим ближнім і дальнім сусідам. Інформація для роздумів. Багаторічна істерика з боку Києва (а до цього прибалтійських держав) з приводу "русского міра" і того, що саме цей концепт є підставою для нібито агресивної політики Росії в ближньому зарубіжжі, призвела до того, що сьогоднішня зовнішня політика Росії стала сприйматися спотворено як нашими ближніми, так і далекими сусідами. Багато з них – під тиском української та західної пропаганди – стали бачити в концепті "русского міра" приховану агресію з боку Москви. Це – помилка і наслідок історичної неграмотності", – обурився окупант.

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Він дорікнув Україні тим, що вона нібито не розрізняє концепцію "русского міра" і рух італійського ірредентизму, який базувався на ідеї об'єднання італійського народу в єдину італійську державу під гаслом "де італійська мова – там Італія".

"Тепер розумієте різницю? Уявіть собі російський ірредентизм з гаслом "де російська мова – там Росія". І це при констатації беззаперечного факту, що російський народ є найчисленнішим розділеним народом у світі. Ось такого руху треба боятися нашим ближнім і дальнім сусідам", – нахабно пригрозив Казаков.

"Русскій мір"

"Русскій мір"

"Інформаційний спротив"

Він додав, що "русскій мір" насправді нібито є "м'якою силою", мету якої країна-агресор бачить в двох принципових для неї речах.

"Росія просто хоче підтримувати стійкі зв'язки зі своїми співвітчизниками, щоб вони могли, при бажанні, зберегти свою ідентичність і рідну мову, тобто залишитися в лоні російської культури, незалежно від країни перебування/проживання; і захистити своїх співвітчизників в тому випадку, якщо влада країни їх перебування/проживання їх гнобить, чи-то у частині мови, культури, історичної пам'яті або віри", – повторив він традиційне виправдання російської агресії з боку Кремля.

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Казаков підкреслив, що Росія нібито попереджає всіх своїх сусідів: якщо вони не будуть влаштовувати "геноцид" російського населення, то країна-агресор буде обмежуватися тільки підтримкою його гуманітарних потреб в інших державах.

"Висновок: всі країни колишнього СРСР, а також інші близькі й далекі сусіди повинні всіма силами підтримувати концепцію (і відповідні практики) "русского міра". Хоча б з почуття самозбереження. Щоб Росія не перейшла від концепції "русского міра" до ірредентизму", – нахабно підсумував терорист, завершивши свій спіч прямою погрозою окупації одразу декількох країн.

Олександр Казаков

Олександр Казаков

EADaily

"Де російська мова – там Росія!" Ексватажок "ДНР" зухвало пригрозив Україні

"Де російська мова – там Росія!" Ексватажок "ДНР" зухвало пригрозив Україні

"Де російська мова – там Росія!" Ексватажок "ДНР" зухвало пригрозив Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі пропагандистського російського телебачення виступили зрадники України, які перейшли воювати на сторону ворога. Вони закликали до миру з окупантами і безпідставно звинуватили ЗСУ у військових злочинах. Серед них засвітився і скандально відомий Олександр Мединський. Він закликав захисників України потиснути руки терористам "ДНР".

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР СРСР
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an and
an and
Недалекий какой то этот Казаков..даже слушать его - пустая трата времени..и говорить будет то, что скажут те, кто его туда поставил надсмотрщиком!
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Grich Lara
Grich Lara
Так італійська мова й народилася з об'єднанням Італії і на той час,в 1861 році італійською розмовляло всього 2,5% населення теперішньої Італії,так що мова про те, де італійська мова,там Італія трохи недоречна,бо Італія об'єдналась не за мовою,а за необхідністю мати унітарну державу,а вже потім з'явилася мова,як об'єднуюча основа країни
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Шовініст - нічого не баче перед своїми імперськими мріями...Такі і до Брайтон-Біч дійдуть - аргументуючи, що там російська мова...
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