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"Де "асвабадітєлі"?" У мережі показали наслідки "русского міра" на Донбасі

16.4т Читати матеріал російською

У мережі показали черговий доказ того, що Донбас занепадає після окупації території російськими найманцями. Залізниця "Макіїввантажтранс" повністю заросла кущами і бур'янами.

Відповідні фото і відео виклав блогер Йосип Піночет на своїй сторінці у Twitter. Пост почали коментувати інші користувачі, жартуючи над ситуацією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так вмирає залізниця "Макіїввантажтранс". До війни цей шлях підтримували у справному стані і чистили від трави", – підписав ролик Піночет.

Залізниця

Залізниця

Twitter Йосип Піночет

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"Де? Де я питаю "асвабадітєлі"? Чому ще рейки на місці?", "Це дорога у вільні республіки?", "Десь я вже таке бачив... А, ну так, у звільненій русскім міром від здорового глузду Абхазії", – прокоментували користувачі.

Залізниця

Залізниця

Twitter Йосип Піночет

Залізниця

Залізниця

Twitter Йосип Піночет

Залізниця

Залізниця

Twitter Йосип Піночет

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, селище Чорнухине, яке розташоване неподалік Дебальцевого, за чотири роки окупації російськими терористами перетворився на жахливий пустир, у якому вже нічого не нагадує про нормальне життя.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Донбас
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Heisenberg Mr
Heisenberg Mr
Зато у жителей "загнивающего" Донбасса пенсия 14 тыс.рублей (6 тыс.грн) и газ стоит копейки, а у "расцветающей" Украины пенсионеры с пенсией 1,5 тысячи грн не в состоянии осилить даже счета за отопление, и стоят под супермаркетами с вытянутой рукой, потому что голодают. Есть чем гордиться. Только почему-то об этом обоз статьи не пишет, а пишет о "загнивающем" Донбассе и Крыме:)
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Heisenberg Mr
Heisenberg Mr
Попович Олег, ты можешь сколько угодно смеяться и ставить дизы, но я знаю, о чем говорю, не из "пропагандистских" статей, а из личного опыта, тетка такую пенсию получает, к тому же минималку. А сестра моей бабушки, как ветеран войны вообще 9 тыс.грн в переводе получает и ещё умудряется не то что себя обеспечивать - ещё и деньги отсылать моей нищей бабушке из "процветающей" Украины, между прочим, тоже ветерану войны.
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Попович Олег
Попович Олег
Heisenberg Mr, да таких пенсий по всей России нету у большинства, а ты про Донбасс, смеши еще)))
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
На Донбассе война а по всей Украине таких рельс тьма которые ведут к закрытым предприятиям.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Подобные лицемерные публикации - последние судороги свидомого сброда.
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Попович Олег
Попович Олег
Пигин Макс, ну так это же не Украина звала туда русский мир и хочет отделить эти территории в пользу России, всё сами, своими гнидными ручками, так чего теперь ныть то? И да фиг им по целой морде а не особый статус, и за грехи придётся многим заплатить окромя тех кто не держал оружия.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dell Alex, Лицемерие в том, что это Украина уничтожает Донбасс. Блокады, обстрелы и так далее. Помнишь пламенную речь гидранта о детях в подвалах?
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