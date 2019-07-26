"Де "асвабадітєлі"?" У мережі показали наслідки "русского міра" на Донбасі

У мережі показали черговий доказ того, що Донбас занепадає після окупації території російськими найманцями. Залізниця "Макіїввантажтранс" повністю заросла кущами і бур'янами.

Відповідні фото і відео виклав блогер Йосип Піночет на своїй сторінці у Twitter. Пост почали коментувати інші користувачі, жартуючи над ситуацією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так вмирає залізниця "Макіїввантажтранс". До війни цей шлях підтримували у справному стані і чистили від трави", – підписав ролик Піночет.

Залізниця Twitter Йосип Піночет

"Де? Де я питаю "асвабадітєлі"? Чому ще рейки на місці?", "Це дорога у вільні республіки?", "Десь я вже таке бачив... А, ну так, у звільненій русскім міром від здорового глузду Абхазії", – прокоментували користувачі.

Залізниця Twitter Йосип Піночет

Залізниця Twitter Йосип Піночет

Залізниця Twitter Йосип Піночет

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Ще трохи фото pic.twitter.com/onctfWCk4a - Йосип Піночет (@Jose_Pinoche) 26 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, селище Чорнухине, яке розташоване неподалік Дебальцевого, за чотири роки окупації російськими терористами перетворився на жахливий пустир, у якому вже нічого не нагадує про нормальне життя.

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