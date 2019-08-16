ДБР прийшло з обшуком в Одеську облраду: що відомо

У четвер, 15 серпня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками в Одеську обласну раду й Ізмаїльську міську раду через підозру в розтраті коштів бюджету.

Про це повідомляє пресслужба бюро (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Обшуки проходять у рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону. Працюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура, оперативний супровід – Служба безпеки України", – йдеться в повідомленні.

Обшук в Одеській облраді

Відзначається, що протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялися кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області, зокрема на ремонт доріг і будівель шкіл, дитячого садка, будинку культури та аеровокзалу.

Слідством було встановлено, що виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки зазначені будівельні роботи фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі.

Крім того, в ДБР заявили, що підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначалися переможцями за тендерними процедурами.

ДБР 24 канал

Бюджетні гроші, за даними слідства, перевели на рахунки компаній-нерезидентів України, які можуть бути пов'язані з керівництвом Одеської обласної ради.

Попередня кваліфікація дій посадових осіб Одеської облради і міськради Ізмаїла – ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Обшук в Одеській облраді

Обшук в Одеській облраді

Обшук в Одеській облраді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в будівлі Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області.

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