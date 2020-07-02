ДБР вилучило обладнання Повітряних сил: командування заявило про підрив оборони України

Співробітники Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.

Як заявила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook, ДБР вилучило обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни.

Обшуки в частині А2860 в місті Хмельницький пройшли 1 липня. "На підставі постанови судді Хмельницького міськрайонного суду Баєва, в рамках кримінального провадження... слідчими складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) і відповідну супровідну документацію", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що слідчі інкримінують посадовим особам істотні порушення в закупівлі цього обладнання.

Як стверджує пресслужба, в постанові суду не йдеться про вилучення, а лише "про огляд військової частини і підлеглих їй зенітних ракетних дивізіонів".

Такі ж дзеркальні процесуальні дії провели в зенітних ракетних бригадах в Одеській (в/ч А2800) і Херсонській областях (в/ч А1836). Слідчі дії військові порівняли з "підривом обороноздатності держави".

"До відома, надвисокочастотні прилади є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність", – зазначили в Повітряних силах.

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Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил Володимиру Замані було повідомлено про зміну підозри в держзраді. Його підозрюють у зниженні обороноздатності України, що призвело до анексії Криму.